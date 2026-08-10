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騰勢營收／7月7,372萬元、年增8.7％ 創同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

騰勢（7889）10日公布2026年7月合併營收新台幣7,372萬元，年增8.7％；累計2026年1至7月合併營收達新台幣5.3億元，較去年同期成長12.4％，單月、累計前7月雙雙創歷史同期新高的紀錄。

騰勢指出，7月營收能創下同期新高，主要得益於旗下保健食品與寵物品牌多款重磅新品同步發酵與銷量放量。在保健食品方面，旗艦品牌「達摩本草」展現強大研發與市場號召力，近期推出的「ABC PRO+ 雙向調節益生菌」、「12合1葉黃素改版」以及取得國家健字號認證的「穩安健山苦瓜」三支新品市場反應極為熱烈，出貨量同步放大，其中，「穩安健山苦瓜」的銷量年增率高達23.5％，顯著超越整體營收年增率6.1％，凸顯出產品市場滲透率持續擴大、消費者涵蓋年齡層人口顯著增加，品牌忠誠度與回購率皆大幅提升。

而在寵物保健與用品市場方面，騰勢精準布局「毛孩經濟」。旗下「毛孩時代」品牌，成功切入寵物鮮食零食-肉泥系列，以及口腔保健-潔牙粉之兩大全新品類，開拓多元營收來源，同時，旗下專業皮膚保健品牌「奧沛」也迎來高速成長，為整體寵物事業體挹注強勁的營運動能。

觀察大健康產業市場，現代消費者對個人化保健與預防醫學的意識日益增強，市場對具有專業科研驗證、國家認證（如健字號）的保健產品需求居高不下。另一方面，精緻養寵風潮席捲全台，毛孩「家人化」帶動寵物保健品與高品質鮮食零食需求呈現爆炸性成長。隨著預防保健與寵物經濟雙軌並進，騰勢透過精準產品定位與多元品類拓展，同時持續推進新品研發與升級，深化大健康生態圈布局，成功滿足現代家庭對人寵健康雙重升級的需求，並對公司整體營運帶來正面的挹注。

營收 新台幣 寵物

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