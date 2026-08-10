聽新聞
0:00 / 0:00

國精化法說會／安南廠啟用 高階CCL材料成長動能強勁

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國精化（4722）日前舉行線上法說會，由董事長蔡志翔主持。執行副總鍾丰元表示，安南廠已於7月中正式啟用，UV光固化材料年產能可望增加至5萬噸；應用於M9銅箔基板（CCL）的樹脂材料已通過客戶驗證，高階CCL材料持續出貨、貢獻業績；此外，應用於M6以下基板的PSMA樹脂產品，預期最慢明年第1季投產。

國精化表示，公司以合成樹脂核心技術為基礎，並橫跨電子化學材料、UV光固化與功能性樹脂三大事業群。電子化學材料部分，公司目前聚焦CCL關鍵樹脂材料，與國際大廠合作開發高頻高速樹脂，在M7以上高階板材、及M6以下板材均有產品布局。

法人表示，目前國精化M7以上產品陸續對國內板廠客戶出貨，M9產品則已通過客戶驗證，目標該材料年產能在今年第4季達1,800至2,000噸，隨產能持續放大，預期明年迎來雙位數成長。隨高階CCL材料供需吃緊、交期延長，上游樹脂供應商議價能力增強，國精化持續深耕PCB材料供應鏈，成為公司目前開發主力，並配合客戶需求，往更高階材料延伸應用。

國精化今年前7月累計營收23.7億元，年增5.93%；第2季單季營收10.4億元，年增6.7%、季增16.7%；上半年營收19.28億元，年增2%。法人表示，國精化第2季受惠於美伊衝突帶動傳統樹脂產品營收增加，加上電子材料營收季增達88.3%，帶動整體營收成長。獲利部分，受惠於產品組合轉佳，上半年稅後純益1.31億元，年增151％，每股純益（EPS）1.29元。

回顧2026上半年各項產品營收占比，UV光固化材料占比48.2%、電子化學材料占比19.8%、不飽和聚酯占比16.8%、塗料樹脂占比13.2%。在成長趨勢部分，電子化學材料營收年增50.8%；UV光固化營收年減9.9%；塗料樹脂營收年增14.9%；不飽和聚酯營收年減2%。

除布局CCL樹脂外，展望中長期規畫，國精化亦攜手美、日國際材料大廠，三方合作開發半導體先進封裝、光學封裝材料。法人表示，國精化目標在未來兩、三年內，將樹脂材料進一步延伸至封裝領域應用。

法人指出，國精化電子化學品成長趨勢明確，高階CCL材料有望成為公司未來核心成長主軸；UV光固化材料需求仍穩健，且隨客戶終端應用範圍持續推陳出新，國精化亦持續拓展研發觸角、並延伸至新的應用領域。

CCL 材料 法說會

延伸閱讀

AI 點火PCB！載板三雄處置仍走強CCL漲價助聯茂獲利年增2倍飆漲停

崇越營收／7月首破80億元創新高 光阻劑、矽晶圓出貨升溫

榮惠營收／7月1.85億元、年增25.8%創歷史次高 擬再次漲價反映成本

崇越營收／7月逾81億元創新高 先進製程促光阻與矽晶圓爆發性成長

相關新聞

竑騰、萬潤上半年好賺 每股純益各達13.85元、11.9元

設備廠萬潤（6187）、竑騰昨（10）日公布第2季財報，萬潤單季獲利季增逾1.5倍，每股純益8.53元，一季賺贏過去兩季總和，改寫單季新猷，上半年大賺逾一個股本，每股純益11.9元。竑騰單季每股純益6.85元，為同期最佳，上半年每股純益13.85元。

中鋼第2季轉虧為盈連外資也心動 單日買超6.4萬張、連四買

中鋼（2002）第2季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損，每股純益(EPS)0.13元，外資10日買超台股517.14億元，外資買超前十名個股中，買超中鋼達64,052張，高居外資買超第一名，已連四買，基本面轉盈，統計外資7月以來買超中鋼居多，合計買超24萬5,945張。

鈊象7月每股稅前盈餘5.23元

遊戲股王鈊象昨（10）日公告7月稅前盈餘14.73億元，每股稅前盈餘5.23元，創單月歷史新高。

根基攜日商 攻預鑄材料

上半年每股純益高達8.89元的根基營造（2546）昨（10）日與日本預鑄巨擘東方白石株式會社正式簽訂合資協議，雙方強強聯手、共同成立「冠和精密預鑄材料」，計畫將在彰化分三期建廠、共六條產線，目標2030年年產量衝4.5萬立方米。

竹陞上半年 EPS 13.31元 同期新高

半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）董事會昨（10）日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收6.44億元，年增96.6%；毛利率67.51%，年增3.87個百分點；稅後純益3.11億元，年增133.7%；每股純益（EPS）13.31元，賺逾一個股本，且四項數字均創同期新高。

新普第2季 EPS 9.06元

電池模組龍頭新普（6121）昨（10）日公布今年上半年財報，IT本業穩健成長加上子公司AES-KY貢獻持續擴大下，帶動新普第2季毛利率、營益率雙雙成長，單季稅後純益來到16.75億元，季增32.5%、年增60.3%，每股純益為9.06元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。