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普生營收／7月年增57.82％ CLIA 平台裝機持續增加 試劑耗材效益發酵

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

普生（4117）10日公告7月合併營收2,463萬元，年增57.82％，主要受惠精準醫療檢測業務接單持續成長，其中部分海外試劑訂單因客戶出貨安排調整，將自8月起陸續認列，並不影響整體接單動能及全年營運動能。累計2026年1至7月合併營收1.80億元，亦較去年同期成長41.77％。

普生表示，針對精準醫療業務方面，看好旗下CLIA化學發光免疫分析系統為後續成長重點之一，旗下CLIA化學發光平台已逐步進入台灣醫療院所及檢驗所，其商業模式以設備投放帶動後續試劑與耗材持續使用，每新增一台設備，均可望形成長期檢測需求與經常性收入來源。目前台灣市場已有約11台設備投放至醫療院所及檢驗所，隨著裝機量持續增加，有助於帶動CLIA化學發光平台經濟效益逐步展現。

普生進一步表示，CLIA化學發光免疫分析系統具備高效率、高通量與高靈敏度等特性，可應用於腫瘤標記、甲狀腺、荷爾蒙及感染性疾病等多元檢測需求，目前已累積超過10項化學發光試劑取得TFDA醫療器材許可證，並持續推進更多試劑品項開發與認證申請。隨著醫療檢測市場逐步由單項檢測，朝向自動化、平台化及長期健康管理方向發展，醫療院所與檢驗所對自動化檢測設備及試劑耗材的需求同步提升，有助於普生以「設備投放+試劑耗材」模式堆疊長期營運動能。

展望2026年第3季，普生採取以「自主設備開發+試劑耗材+檢測服務+海外區域經銷合作」模式為發展主軸，加速CLIA化學發光免疫分析系統之法規認證與海外市場拓展，再加上子公司普研旗下自有品牌「oh care歐克威爾」銷售保持成長貢獻下，有望創造未來營運正面效果挹注。

展望下半年，普生將持續推動CLIA平台裝機、擴增化學發光試劑產品線、深化既有醫療院所使用量，同時加速海外市場布局，逐步提升CLIA化學發光平台經濟效益，為未來營運成長奠定基礎。再加上子公司普研旗下自有品牌「oh care歐克威爾」銷售保持成長貢獻下，以及持續推進AI智慧判讀、數位病理及精準醫療等產品布局，深化精準醫療整體解決方案，有助於提升長期競爭優勢，以期創造未來營運正面效果挹注。

普生 營收 耗材

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