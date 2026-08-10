惠特營收／7月6,626.5萬元 月增4.45%、年增89.25% 創近13個月新高

LED及半導體測試設備廠惠特（6706）10日公布7月合併營收6,626.5萬元，月增4.45%、年增89.25%，寫近13個月新高；累計前7月營收4.03億元，年減42.75%。惠特10日股價開高走高，盤中最高衝上119.5元、逼近漲停，終場上漲6元、漲幅5.50%，收在115元，成交量2,572張。

針對營收表現，惠特表示，公司轉型尚處於客戶驗證與導入階段，尚未大量出貨，致使累計營收較去年同期下降；惟隨著部分產品逐步出貨，帶動單月營收較去年同月顯著成長，營運呈現復甦走勢。

籌碼面部分，三大法人10日合計買超103張，結束連續三個交易日調節。其中，外資買超36張、自營商買超67張，雙雙由賣轉買，投信則連五日無動作。