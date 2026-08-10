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瑞基營收／7月2,325萬元、年增逾三成 SATLite首批儀器將落腳馬來西亞

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

瑞基（4171）10日公告7月合併營收2,325萬元，年增32.91%，為今年單月最高；1至7月累計合併營收1.35億元，年增8.92%。

瑞基海洋表示，畜產檢測為本期成長主力，動能來自中東、亞洲與拉丁美洲三大區域。禽病產品線累計年增39.71%，居各產品線之首，增量集中於沙烏地阿拉伯與台灣。豬病產品線由墨西哥、菲律賓的年度供貨合約帶動。水產檢測成長來自檢測項目擴大。東南亞客戶今年將EMS、EHP、IHHNV、IMNV與TPD等多項蝦類病原納入同批檢測，試劑訂購量隨之提升。中東市場則供應政府標案與大型養殖集團。

此外，公司的次世代定序（NGS）通路布建推進至實機導入階段，瑞基自動建庫系統SATLite首批儀器將於馬來西亞完成裝機。瑞基並已開始邀請潛在代理商來台接受產品訓練。SATLite於7月8至10日參加泰國WHX LABS展會，7月12至17日參加美國WCGALP世界畜產遺傳學應用大會，兩場展會涵蓋臨床實驗室與畜產遺傳研究兩類客群。

展望第3季，瑞基將持續安排海外代理商來台受訓，並於受訓行程中同步推廣SATLite，在既有通路基礎上開展NGS產品線，擴大單一代理商的產品組合。SATLite亦將於9月16至18日參加印尼ILDEX展會，向東南亞獸醫與畜產市場延伸。

瑞基 營收 馬來西亞

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