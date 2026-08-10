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星宇航空營收／7月57.2億元、年增43% 再創新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空7月營收寫下史上新高。圖／業者提供
星宇航空7月營收寫下史上新高。圖／業者提供

星宇航空（2646）10日公布7月營收為57.29億元，月增率8%，年增率43%，再創新高；累計前七個月總營收達342.82億元，較去年同期成長32%再締新猷。

星宇航空客運方面，7月客運營收45.08億元，月增11%、年增42%，受惠於暑假旅遊旺季，市場需求持續暢旺。貨運方面，7月貨運營收為6.84億元，年增43%，受惠於AI及雲端基礎設施投資動能延續，高價值電子相關產品需求維持強勁，支撐整體航空貨運市場穩健成長。

機隊方面，星宇航空已於7月完成首架「空山銀」彩繪機交付，備受矚目的第二架「空山金」彩繪機亦預計於本月加入，進一步擴充機隊運能，為旅客帶來耳目一新的飛航體驗。

自8月1日起，星宇航空正式開航首條歐洲航線「台北-布拉格」航線，為全球航網拓展邁入全新里程碑，開航初期以A350-900執飛、每周營運三班，自9月起則升級為A350-1000，而自10月1日此航線將增為每周四班，以提供更充裕的運能及更優質的飛行體驗。

為迎接秋季旅遊旺季及持續成長的出遊需求，星宇航空積極擴充區域航線運能，將於9月至10月期間，針對沖繩、釜山、札幌、東京及澳門等熱門旅遊航點加開航班，提供旅客更充裕且彈性的航班選擇。台北出發航線方面，台北-沖繩航線將於9月2日至10月23日期間，將增班至每周11班；台北-釜山航線則於9月1日至9月23日期間，將增班至每周11班。此外，本次亦同步擴大台中出發航線布局。台中-釜山航線將於9月2日至10月24日期間，增班至每周8班；台中-札幌/東京航線於10月1日至10月24日增至每周7班；台中-澳門航線則增至每周9班。

透過此次增班規劃，星宇航空進一步強化台北及台中雙出發的航網優勢，不僅滿足旅客赴日、韓及澳門旅遊的熱絡需求，也讓中部地區旅客享有更多元、便利的直飛選擇。

星宇航空 營收 星宇

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