聽新聞
0:00 / 0:00
聯發科7月營收跌破500億元關卡 月減16%
IC設計廠聯發科自結7月營收滑落至新台幣500億元關卡之下，達484.75億元，月減16.44%，較去年同期增加12.16%。
聯發科累計前7月營收3498.08億元，較去年同期增加0.84%。
聯發科預估，第3季營收將約1522億元至1598億元。推估聯發科後續8月和9月平均單月營收可望重登500億元之上，將約518.63億至556.63億元。
聯發科預期，第3季旗艦手機系統單晶片可望放量，應可抵銷其他產品疲弱；第3季整體手機晶片業績將持平或季減4%至6%。智慧裝置平台業績將季增4%至9%，是支撐第3季整體營運表現的主要動力。
聯發科資料中心業務進展順利，首款AI加速器特殊應用晶片（ASIC）預計第4季量產，全年資料中心營收可望超過20億美元，全年整體美元營收將成長7%至9%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。