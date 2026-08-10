聯發科7月營收跌破500億元關卡 月減16%

IC設計廠聯發科自結7月營收滑落至新台幣500億元關卡之下，達484.75億元，月減16.44%，較去年同期增加12.16%。

聯發科累計前7月營收3498.08億元，較去年同期增加0.84%。

聯發科預估，第3季營收將約1522億元至1598億元。推估聯發科後續8月和9月平均單月營收可望重登500億元之上，將約518.63億至556.63億元。

聯發科預期，第3季旗艦手機系統單晶片可望放量，應可抵銷其他產品疲弱；第3季整體手機晶片業績將持平或季減4%至6%。智慧裝置平台業績將季增4%至9%，是支撐第3季整體營運表現的主要動力。

聯發科資料中心業務進展順利，首款AI加速器特殊應用晶片（ASIC）預計第4季量產，全年資料中心營收可望超過20億美元，全年整體美元營收將成長7%至9%。