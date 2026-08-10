聽新聞
0:00 / 0:00

貨櫃三雄7月營收年增3到5成 看好旺季動能延續

中央社／ 台北10日電

貨櫃三雄7月營收公布，比去年同期增加3到5成，受惠市場需求及地緣政治局勢帶動運價回升，業者看好，美國新關稅與現況差距不大，短期進口貨量影響有限，可望延續旺季出貨動能，而碼頭壅塞與內陸拖車等效率受限、市場供給運力相對緊縮，運價有撐。

長榮海運指出，適逢海運市場傳統旺季，各航線貨載及運價均維持在相對高檔，帶動7月合併營收480.79億元，月增22.82%，年增43.07%，累計合併營收2397.52億元，年增4.21%。

陽明海運今天公布7月營收新台幣208.36億元，較6月增25.59%，年增34.56%，受惠市場需求及地緣政治局勢帶動運價回升。

陽明海運指出，美國新關稅已於7月24日生效，但新稅率與現況差距有限，短期對進口貨量影響有限；根據美國最新零售銷售及庫存資料顯示，消費需求呈現韌性，庫存維持偏低區間，可望延續旺季出貨動能。

航運市場方面，陽明海運指出，受颱風、缺工、萊茵河水位偏低及聖嬰現象等多重因素干擾，造成主要港口塞港情況，加上目前中東局勢仍未穩定，且紅海通行受阻，全球航運供應鏈面臨挑戰，將持續關注航班及港口作業情況並採取彈性調整措施，以降低營運影響。

萬海航運7月合併營收新台幣186.4億元，月增15.3%，年增50.13%；累計全年營收951.81億元，年增12.83 %。

萬海指出，7月市場運價仍維持相對高檔水準，帶動整體營收表現連續第四個月呈現增長並優於去年同期。儘管近期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）一度呈現回落，但跌幅已見收斂，且各主要航線運價漲跌互見，整體市場水準仍處於相對高檔區間。

在貨量方面，萬海指出，受颱風及氣候因素影響，部分主要港口出現壅塞並造成船期延誤，使7月整體貨量較前月略有波動。然而，在碼頭壅塞與內陸拖車等物流環節作業效率受限、市場可供給運力相對緊縮的情況下，反而對運價發揮一定的支撐效果。

展望後市，萬海指出，隨著7月下旬美國對各國關稅政策及稅率逐步明朗，預期將有助於全球供應鏈運作趨於穩定，並進一步支撐整體貨運需求。

台驊控股7月合併營收新台幣28.13億元，月成長8.75%、年成長62.85%，再創今年單月新高；累計前7月合併營收142.35億元，年成長9.74%。

台驊表示，7月海運營收18.2億元，月增11.89%、年增88.96%，為主要成長來源；空運營收6.64億元，年增38.51%；內貿物流營收2.33億元，年增25.09%。其中，海運年增近9成、空運年增近4成。

從海運市場觀察，台驊表示，7月主要貨櫃航線運價整體維持高檔震盪，美國及歐洲等主要市場受旺季需求、航商運力配置、國際貿易政策及地緣政治等因素交互影響。空運方面，7月市場需求維持穩健，高科技、電子供應鏈及時效性貨物持續帶動相關物流需求。

營收 長榮海運 陽明海運

延伸閱讀

貨櫃輪北美線領漲 長榮、萬海股價強彈2.5%以上

台驊控股營收／7月28.1億元、年增62.85% 續創今年單月新高

長榮航營收／7月達224億元、年增21.4% 創單月次高

保瑞營收／7月19億元、年增5.77%創同期新高 在手訂單支撐第3季成長

相關新聞

竑騰、萬潤上半年好賺 每股純益各達13.85元、11.9元

設備廠萬潤（6187）、竑騰昨（10）日公布第2季財報，萬潤單季獲利季增逾1.5倍，每股純益8.53元，一季賺贏過去兩季總和，改寫單季新猷，上半年大賺逾一個股本，每股純益11.9元。竑騰單季每股純益6.85元，為同期最佳，上半年每股純益13.85元。

中鋼第2季轉虧為盈連外資也心動 單日買超6.4萬張、連四買

中鋼（2002）第2季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損，每股純益(EPS)0.13元，外資10日買超台股517.14億元，外資買超前十名個股中，買超中鋼達64,052張，高居外資買超第一名，已連四買，基本面轉盈，統計外資7月以來買超中鋼居多，合計買超24萬5,945張。

鈊象7月每股稅前盈餘5.23元

遊戲股王鈊象昨（10）日公告7月稅前盈餘14.73億元，每股稅前盈餘5.23元，創單月歷史新高。

根基攜日商 攻預鑄材料

上半年每股純益高達8.89元的根基營造（2546）昨（10）日與日本預鑄巨擘東方白石株式會社正式簽訂合資協議，雙方強強聯手、共同成立「冠和精密預鑄材料」，計畫將在彰化分三期建廠、共六條產線，目標2030年年產量衝4.5萬立方米。

竹陞上半年 EPS 13.31元 同期新高

半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）董事會昨（10）日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收6.44億元，年增96.6%；毛利率67.51%，年增3.87個百分點；稅後純益3.11億元，年增133.7%；每股純益（EPS）13.31元，賺逾一個股本，且四項數字均創同期新高。

新普第2季 EPS 9.06元

電池模組龍頭新普（6121）昨（10）日公布今年上半年財報，IT本業穩健成長加上子公司AES-KY貢獻持續擴大下，帶動新普第2季毛利率、營益率雙雙成長，單季稅後純益來到16.75億元，季增32.5%、年增60.3%，每股純益為9.06元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。