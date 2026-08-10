貨櫃三雄7月營收年增3到5成 看好旺季動能延續

貨櫃三雄7月營收公布，比去年同期增加3到5成，受惠市場需求及地緣政治局勢帶動運價回升，業者看好，美國新關稅與現況差距不大，短期進口貨量影響有限，可望延續旺季出貨動能，而碼頭壅塞與內陸拖車等效率受限、市場供給運力相對緊縮，運價有撐。

長榮海運指出，適逢海運市場傳統旺季，各航線貨載及運價均維持在相對高檔，帶動7月合併營收480.79億元，月增22.82%，年增43.07%，累計合併營收2397.52億元，年增4.21%。

陽明海運今天公布7月營收新台幣208.36億元，較6月增25.59%，年增34.56%，受惠市場需求及地緣政治局勢帶動運價回升。

陽明海運指出，美國新關稅已於7月24日生效，但新稅率與現況差距有限，短期對進口貨量影響有限；根據美國最新零售銷售及庫存資料顯示，消費需求呈現韌性，庫存維持偏低區間，可望延續旺季出貨動能。

航運市場方面，陽明海運指出，受颱風、缺工、萊茵河水位偏低及聖嬰現象等多重因素干擾，造成主要港口塞港情況，加上目前中東局勢仍未穩定，且紅海通行受阻，全球航運供應鏈面臨挑戰，將持續關注航班及港口作業情況並採取彈性調整措施，以降低營運影響。

萬海航運7月合併營收新台幣186.4億元，月增15.3%，年增50.13%；累計全年營收951.81億元，年增12.83 %。

萬海指出，7月市場運價仍維持相對高檔水準，帶動整體營收表現連續第四個月呈現增長並優於去年同期。儘管近期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）一度呈現回落，但跌幅已見收斂，且各主要航線運價漲跌互見，整體市場水準仍處於相對高檔區間。

在貨量方面，萬海指出，受颱風及氣候因素影響，部分主要港口出現壅塞並造成船期延誤，使7月整體貨量較前月略有波動。然而，在碼頭壅塞與內陸拖車等物流環節作業效率受限、市場可供給運力相對緊縮的情況下，反而對運價發揮一定的支撐效果。

展望後市，萬海指出，隨著7月下旬美國對各國關稅政策及稅率逐步明朗，預期將有助於全球供應鏈運作趨於穩定，並進一步支撐整體貨運需求。

台驊控股7月合併營收新台幣28.13億元，月成長8.75%、年成長62.85%，再創今年單月新高；累計前7月合併營收142.35億元，年成長9.74%。

台驊表示，7月海運營收18.2億元，月增11.89%、年增88.96%，為主要成長來源；空運營收6.64億元，年增38.51%；內貿物流營收2.33億元，年增25.09%。其中，海運年增近9成、空運年增近4成。

從海運市場觀察，台驊表示，7月主要貨櫃航線運價整體維持高檔震盪，美國及歐洲等主要市場受旺季需求、航商運力配置、國際貿易政策及地緣政治等因素交互影響。空運方面，7月市場需求維持穩健，高科技、電子供應鏈及時效性貨物持續帶動相關物流需求。