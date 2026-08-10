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興櫃股仁新每股10元變更為1元 8月20日停止買賣 31日恢復交易

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

興櫃公司仁新（6696）醫藥股份有限公司因股票面額變更全面換發新股，股票面額由每股10元變更為1元，按基準日股東名簿記載的股東及其持有股份，每1股換發新股票10股，已發行股份總數由82,920仟股變更為829,200仟股。櫃買中心已公告仁新股票自8月20日至8月28日停止買賣，新股票將於8月31日開始櫃檯買賣，請投資人留意，並請參考推薦證券商之報價進行「仁新*」股票的買賣。

櫃買中心表示，採彈性面額股票的公司（即股票面額非10元），其股票簡稱會加註「*」以資區別，投資人可於櫃買中心網站（櫃買中心網站/上櫃/上櫃公司資訊/採彈性面額之上(興)櫃公司資訊）查詢相關資料。櫃買中心並表示，我國證券市場通常會以每股盈餘作為評估企業獲利能力的依據，然在採彈性面額制度下，企業的每股盈餘、每股淨值及每股股利將因個股面額不一致而不具比較性，投資人可多方參考公司於公開資訊觀測站所公布財務報告及財務比率等資料，包含股價淨值比、股東權益報酬率、股利殖利率及本益比等，並且綜合考量公司的股本規模、每股面額及所屬產業特性，增加對公司實際營運狀況之了解，避免採用單一財務資料作為投資分析指標。

櫃買中心提醒，興櫃股票是由推薦證券商報價驅動的議價交易市場，每一筆興櫃股票交易的交易相對方一定是該股票的推薦證券商，並以推薦證券商報價為成交價，投資人委託買賣興櫃股票，應參考推薦證券商的報價資訊。有關興櫃股票之推薦證券商報價資訊及市場即時交易狀況，可至櫃買中心網站的「興櫃股票市況報導」（網址：https://mis.tpex.org.tw/）查詢。為讓投資人更進一步認識興櫃市場交易特性，櫃買中心於官網設置「興櫃股票交易制度專區」（網址：https://www.tpex.org.tw/web/emergingstock/trading_rule/rule.php?l=zh-tw＿，該專區內容涵蓋制度介紹、交易資訊與問答集等完整資訊，投資人可多加利用。

櫃買中心 興櫃 股票

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