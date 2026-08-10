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威力德財報／第2季三率三升 營收、獲利、EPS 均創單季新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

威力德（7713）10日公告今年上半年財報暨7月合併營收，第2季合併營收3.39億元、營業利益9,142萬元、稅後淨利7,868萬元，營收獲利皆季年雙位數成長，繳出第2季每股稅後純益（EPS）1.73元，營收、獲利、EPS均創單季歷史新高。

累計今年上半年合併營收6.18億元、營業利益1.61億元、稅後淨利1.32億元，年增率分別為19.27％、43.35％與44.71％，上半年EPS達2.9元，超越去年同期2.05元。其中第2季毛利率36.4％、營業利益率26.96％與稅後淨利率23.20％，較上季與去年同期均繳出三率三升佳績。

威力德也公布7月合併營收1.19億元，年增26.4%，續創單月歷史新高，主要受惠於體外診斷試劑出貨穩健與醫療資訊服務拓展，累計1-7月合併營收7.38億元，年增率20.37％，亦持續維持同期新高表現。

威力德表示，第2季合併營收3.39億元，季增21.57％、年增24.18％雙成長，營收動能得力於成人預防保健服務年齡層下修及檢測項目擴大，帶動基層醫療檢驗需求持續增加，推升相關體外診斷試劑出貨穩健成長，公司隨營運規模經濟效益持續擴大，得第2季營業利益9,142萬元，季增31.28％、年增47.43％；稅後淨利7,868萬元，季增48.45％、年增57.32％，得第2季EPS 1.73元，營收、獲利、EPS皆創單季歷史新高。

威力德第2季毛利率36.40％、營業利益率26.96％與稅後淨利率23.20％，較上季分別成長1.89、2.00與4.20個百分點，較去年同期亦增加4.02、4.25與4.89個百分點，公司因持續擴大營收規模，加上醫療資訊整合服務營收占比逐步提升，優化產品組合與毛利結構，帶動整體獲利能力提升，繳出三率三升佳績。

2026年上半年，威力德受惠於高齡化及慢性病管理需求持續增加，帶動基層醫療院所檢驗需求穩健成長。憑藉公司體外診斷（IVD）完整布建之全方位產品矩陣，涵蓋生化、免疫、尿液、血液氣體及分子診斷等領域，同步持續拓展醫療資訊服務範疇，帶動累計上半年合併營收達6.18億元，年增19.27％，營業利益1.61億元、稅後淨利1.32億元，亦分別年增43.35％與44.71％，上半年EPS 2.9元，超越去年同期2.05元，營收、獲利及EPS皆創歷年同期新高。

威力德7月合併營收1.19億元，月增6.31％、年增26.4％雙成長，主要受惠於基層門診常態性檢驗需求穩健，帶動IVD檢驗試劑出貨保持高檔，加上醫療資訊服務平台效益持續顯現，推升7月合併營收續創歷史新高。

累計1-7月合併營收7.38億元，年增率20.37％，除體外診斷試劑銷售持續增加外，公司協助客戶規劃建置之營運場域，今年陸續投入營運，並在第2季起展現效益，帶動整體營收續創同期新高。

展望下半年，威力德表示，將持續深耕「醫檢生態圈」策略，協助醫學檢驗所與診所端進行檢驗數據雙向對接，提升與醫療機構的合作黏著度，並加速實驗室資訊系統（LIS）導入專案落地，提高醫療資訊整合服務營收占比。隨既有客戶需求穩健成長、新合作效益顯現，以及醫療資訊服務持續推進，公司對全年營收成長維持審慎樂觀看法。

EPS 財報 營收

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