聯華營收／7月21億元、年暴增114％ 聯強股利認列時點不同所致

聯華（1229）10日公告7月營收21億元，年增114.9％；累計前七月營收為71.3億元，年減4.9％。

聯華表示，公司本月營收成長主因今年度7月認列聯強（2347）現金股利收入，而去年度於6月認列。

聯華神通集團是台灣老牌企業集團，事業版圖橫跨電腦、消費電子、IT通路、系統整合、化工、工業氣體、食品及綠色能源等領域，旗下包括聯華實業控股、聯強國際、神基控股（3005）、神達控（3706）股等上市公司。

聯華實業控股源於1955年成立的聯華實業，是聯華神通集團創始公司，2019年轉型為投資控股公司，2024年更名為現名，現主要扮演集團控股及資源整合平台角色，投資版圖橫跨麵食、資訊系統整合、工業氣體、石化、綠色能源及不動產等領域。聯華並持有聯強國際等公司股權，透過股利等投資收益挹注獲利。