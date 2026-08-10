逸達營收／7月3,028萬元 月增177%、年增242% 下半年新藥品攻歐美市場

逸達（6576）10日公告7月合併營收約3,028萬元，月增177%，較去年同期增加242%；累計今年1-7月合併營收約2.92億元，較去年同期2.31億元成長26.5%。

逸達表示，本月合併營收包含CAMCEVI六個月劑型美國終端市場之銷貨收入2,245萬元，CAMCEVI六個月劑型美國與歐洲市場之銷售分潤權利金收入新台幣612萬元，以及勞務收入171萬元。

逸達表示，該公司前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI之授權夥伴，預定自今年下半年起，將潛在市場規模較現有六個月劑型更大的CAMCEVI三個月劑型，陸續推進歐美市場。

逸達也預定在今年下半年，向美國FDA遞交FP-001 42 mg （亮丙瑞林甲磺酸鹽六個月即用型皮下長效緩釋注射劑）用於治療罕見病兒童中樞性性早熟（Central Precocious Puberty, CPP）之藥證申請（New Drug Application, NDA），並已開始組建營銷團隊，預定於2027年下半年在美國市場自營銷售，為逸達持續挹注中長期營收成長動能。