聽新聞
0:00 / 0:00
威世波財報／上半年獲利616萬元 EPS 0.19元
光通訊新兵威世波（7930）興櫃後首度公告財報，上半年合併營收4.77億元，歸屬於母公司業主淨利616.4萬元，EPS 0.19元，上半年獲利就已逼近去年全年，顯示高速光通訊產品出貨暢旺。董事長陳曉昇表示，台廠未來在光通訊產業中最有競爭力的將會是主動元件，因此提早開始布局CW Laser 產品，中壢新廠產能預計在第4季開出。
威世波採垂直整合營運模式，產品布局涵蓋晶圓設計、關鍵光源元件至高速光通訊模組製造，掌握核心技術、供應鏈及成本競爭優勢。並自主開發DFB雷射、高功率CW Laser及高速光通訊關鍵元件，目前已應用於光收發模組及BOSA次模組產品，未來將持續提升產品整合能力、供應鏈穩定性及客製化服務優勢。
隨著AI及資料中心帶動光通訊需求，威世波將以CW Laser為核心，結合外部光源（ELS）及高速光模組，打造AI資料中心光引擎核心光源，積極搶攻高速光互連商機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。