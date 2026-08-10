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威世波財報／上半年獲利616萬元 EPS 0.19元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊新兵威世波（7930）興櫃後首度公告財報，上半年合併營收4.77億元，歸屬於母公司業主淨利616.4萬元，EPS 0.19元，上半年獲利就已逼近去年全年，顯示高速光通訊產品出貨暢旺。董事長陳曉昇表示，台廠未來在光通訊產業中最有競爭力的將會是主動元件，因此提早開始布局CW Laser 產品，中壢新廠產能預計在第4季開出。

威世波採垂直整合營運模式，產品布局涵蓋晶圓設計、關鍵光源元件至高速光通訊模組製造，掌握核心技術、供應鏈及成本競爭優勢。並自主開發DFB雷射、高功率CW Laser及高速光通訊關鍵元件，目前已應用於光收發模組及BOSA次模組產品，未來將持續提升產品整合能力、供應鏈穩定性及客製化服務優勢。

隨著AI及資料中心帶動光通訊需求，威世波將以CW Laser為核心，結合外部光源（ELS）及高速光模組，打造AI資料中心光引擎核心光源，積極搶攻高速光互連商機。

財報 EPS 興櫃

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