東典光電財報／上半年轉虧為盈 下半年 AI、雲端推動光傳輸需求上升

東典光電（6588）10日公布 2026 年上半年財務成果，營運表現顯著優於去年同期，成功由虧轉盈。上半年合併營收達1.84億元，歸屬母公司稅後淨利921萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益0.27元，主要受惠產品組合優化、產能稼動率提升以及光通訊市場需求回溫，公司營運動能全面轉強，成功扭轉去年同期的虧損局面。

東典光電上半年正式轉虧為盈，上半年毛利率自去年同期轉盈並大幅提升至29.9％。電信用濾光片需求提升，加上出貨規模擴大，使公司2026年上半年整體產能稼動率提高，帶動整體毛利結構明顯優化。隨著營運規模擴大，公司費用控管亦展現成效，上半年營業費用率為25.04％較去年同期下降19.38個百分點。毛利提升與費用效率同步改善，使公司營運體質更為健全，獲利能力顯著回升。

東典光電指出，公司產品主要為光學鍍膜濾光片，依終端應用可分為「電信用濾光片（Telecom Filter）」及「數據中心用濾光片（Datacom Filter）」兩大類，均屬公司長期深耕之光通訊濾光片產品範疇。

今年AI基礎建設與雲端運算推動光通訊需求明顯回溫，在電信用濾光片出貨量較去年同期增加一倍以上；應用於400G／800G高速光模組及數據中心傳輸架構之高速光傳輸（WDM）應用濾光片，出貨量亦成長近五成，兩大應用別均呈現成長趨勢。公司將持續推動產品組合優化，以提升整體營收與獲利貢獻。

展望下半年，東典光電表示，光通訊市場已明顯回溫，AI與雲端運算推動高速光傳輸需求持續成長，客戶端庫存調整亦已告一段落，整體市場動能穩健復甦。公司將持續強化產品組合與技術能力，掌握高速光通訊市場的成長契機。

此外，因應客戶需求增加，公司正積極推動產能擴充與製程效率提升，並將資源聚焦於附加價值較高的產品，以提升獲利能力。800G／1.6T等長距高速率產品亦持續進行客戶驗證與量產導入，實際貢獻時程將依客戶認證進度推進。公司將依市場需求調整產能規劃與產品配置，以維持競爭力與成長動能。