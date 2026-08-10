金寶營收／7月160億元、年增49.2％ 創去年10月以來新高

金寶（2312）公告7月合併營收達160.23億元，寫下2025年10月以來新高，相較6月成長7.9％，與去年同期相比增加49.2％。法人指出，金寶受惠於泰國印表機新產能持續開出，加上與同集團康舒合作車用充電樁出貨升溫，替金寶營運添上成長動能。

累計金寶今年前七月合併營收909.89億元、年成長1.2％，寫下今年三年來同期新高。

據了解，金寶持續在泰國廠區擴增新產能，除了既有的噴墨印表機之外，雷射印表機也開始導入生產，同時儲存裝置相關營運動能也受惠於近期記憶體漲價商機加持，同時與康舒合作車用充電樁今年也順利以DC快充產品交貨給客戶，當前金寶正與康舒合作開發800V HVDC產品，未來有機會成為金寶營運成長新動能。