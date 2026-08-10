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鈺祥財報／上半年 EPS 2.14元 下半年營運升溫

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

先進製程微污染防治（AMC）濾網龍頭鈺祥（7909），董事會10日通過今年第2季財報與7月營收。受惠於全球晶圓代工龍頭客戶先進製程產能持續擴張，鈺祥上半年營運繳出亮眼成績單，歸屬母公司稅後淨利攀升至1.51億元，年增441%；每股稅後盈餘（EPS）達2.14元。7月合併營收3.05億元，連三個月締造單月歷史新高。

鈺祥今年上半年合併營收11.64億元，年增53.1%。儘管面臨原物料價格波動挑戰，毛利率仍維持37.8%；經營團隊透過精準的成本與費用控管，推升營業利益達1.55億元，年增43.7%，帶動歸屬母公司稅後淨利爆發性成長至1.51億元，年增441.4%，稅後每股盈餘2.14元。受惠先進製程一次性濾網需求持續升溫，鈺祥7月合併營收3.05億元，月增23.4%，年增120.56%，已連三個月締造單月歷史新高。

鈺祥表示，半導體晶圓代工龍頭持續建置先進製程新廠區，在「濾網摩爾定律」帶動下，製程節點微縮使空氣潔淨度與微污染控制的精密度要求呈倍數成長。隨著新建廠區陸續進入裝機與預量產階段，前期所需的高階一次性濾網出貨持續暢旺。當廠區營運滿一年內，客戶為達成永續減碳與零廢棄目標，將陸續導入再生型化學濾網。鈺祥具備一次性與再生型雙產品線的完整布局，精準對接晶圓廠生命周期，成為推升營收與獲利成長的關鍵引擎。

展望今年下半年，鈺祥維持高度樂觀。除新建先進製程晶圓廠的穩健拉貨外，隨著大客戶先進封裝產能加速擴充，封裝端對微污染防治的要求已逐步向先進製程規格靠攏，進一步催化高階濾網的升級與替換需求。此外，公司首創「潔淨空氣訂閱制（CaaS, Clean Air as a Service）」訂單將於下半年起加速轉換為實質營收，預期高毛利的再生型濾網單月貢獻將持續攀升。鈺祥憑藉在5奈米以下先進製程高達80%以上的絕對市占率，將穩居「最純粹先進製程潔淨方案供應商」的龍頭地位，隨著營收規模持續擴大，亦將展現強勁的營運槓桿效益，為股東創造長遠的投資價值。

財報 EPS 營收

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