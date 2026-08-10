聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大獲利／蟬聯電信每股獲利王 自結前七月 EPS 3.32元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）10日公布7月營運表現，受惠三大成長飛輪全速運轉，7月合併營收161.7億元，年增7.1%，導入AI，帶動營運槓桿提升、成本與費用結構性下降，營業利益19.5億元，年增12%，加上業外處分投資利益，稅後純益14.1億元，年增17.2%，每股純益0.46元。

累計前7月台灣大合併營收1,153.8億元，年增4.2%，營業利益140.0億元，年增16%，稅後純益為100.9億元，年增23.9%，每股純益3.32元，年增23%，再度拿下單月及累計前7月電信每股獲利王。

台灣大指出，Telco電信本業方面，受惠智慧型手機月租用戶ARPU（平均帳單）成長及暑期漫遊需求升溫，行動服務營收年增3%，單月漫遊收入更創下11年新高；iPhone與高階機型熱銷，亦推升銷貨收入年增達18%。

Telco+企業事業部分，台灣大指出，掌握AI基礎建設商機，隨AIDC客戶部署持續深化，營運貢獻逐步放大，帶動營收維持雙位數成長；Telco+Tech科技事業加速擴張，momo營收年增5%，連續五個月正成長，品牌電商與遊戲發行事業本月亦同步挹注營收。

此外，台灣大指出，「超人計畫」、「MyAgent 台灣大龍蝦」等AI生產力升級策略持續全速推進，98%員工已達布署一支以上AI代理，全體平均月節省時間達4小時。

台灣大 聯電 EPS

延伸閱讀

中華電獲利／自結前7月營收、淨利同創同期新高 EPS 3.11元

遠傳獲利／自結前七月 EPS 2.46元 超越財測

振宇五金財報／上半年獲利4,160萬元、年增9% EPS 1.78元

五福財報／上半年賺逾半個股本創同期次高 7月營收創歷史新高

相關新聞

竑騰、萬潤上半年好賺 每股純益各達13.85元、11.9元

設備廠萬潤（6187）、竑騰昨（10）日公布第2季財報，萬潤單季獲利季增逾1.5倍，每股純益8.53元，一季賺贏過去兩季總和，改寫單季新猷，上半年大賺逾一個股本，每股純益11.9元。竑騰單季每股純益6.85元，為同期最佳，上半年每股純益13.85元。

中鋼第2季轉虧為盈連外資也心動 單日買超6.4萬張、連四買

中鋼（2002）第2季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損，每股純益(EPS)0.13元，外資10日買超台股517.14億元，外資買超前十名個股中，買超中鋼達64,052張，高居外資買超第一名，已連四買，基本面轉盈，統計外資7月以來買超中鋼居多，合計買超24萬5,945張。

鈊象7月每股稅前盈餘5.23元

遊戲股王鈊象昨（10）日公告7月稅前盈餘14.73億元，每股稅前盈餘5.23元，創單月歷史新高。

根基攜日商 攻預鑄材料

上半年每股純益高達8.89元的根基營造（2546）昨（10）日與日本預鑄巨擘東方白石株式會社正式簽訂合資協議，雙方強強聯手、共同成立「冠和精密預鑄材料」，計畫將在彰化分三期建廠、共六條產線，目標2030年年產量衝4.5萬立方米。

竹陞上半年 EPS 13.31元 同期新高

半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）董事會昨（10）日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收6.44億元，年增96.6%；毛利率67.51%，年增3.87個百分點；稅後純益3.11億元，年增133.7%；每股純益（EPS）13.31元，賺逾一個股本，且四項數字均創同期新高。

新普第2季 EPS 9.06元

電池模組龍頭新普（6121）昨（10）日公布今年上半年財報，IT本業穩健成長加上子公司AES-KY貢獻持續擴大下，帶動新普第2季毛利率、營益率雙雙成長，單季稅後純益來到16.75億元，季增32.5%、年增60.3%，每股純益為9.06元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。