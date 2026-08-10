台灣大獲利／蟬聯電信每股獲利王 自結前七月 EPS 3.32元

台灣大哥大（3045）10日公布7月營運表現，受惠三大成長飛輪全速運轉，7月合併營收161.7億元，年增7.1%，導入AI，帶動營運槓桿提升、成本與費用結構性下降，營業利益19.5億元，年增12%，加上業外處分投資利益，稅後純益14.1億元，年增17.2%，每股純益0.46元。

累計前7月台灣大合併營收1,153.8億元，年增4.2%，營業利益140.0億元，年增16%，稅後純益為100.9億元，年增23.9%，每股純益3.32元，年增23%，再度拿下單月及累計前7月電信每股獲利王。

台灣大指出，Telco電信本業方面，受惠智慧型手機月租用戶ARPU（平均帳單）成長及暑期漫遊需求升溫，行動服務營收年增3%，單月漫遊收入更創下11年新高；iPhone與高階機型熱銷，亦推升銷貨收入年增達18%。

Telco+企業事業部分，台灣大指出，掌握AI基礎建設商機，隨AIDC客戶部署持續深化，營運貢獻逐步放大，帶動營收維持雙位數成長；Telco+Tech科技事業加速擴張，momo營收年增5%，連續五個月正成長，品牌電商與遊戲發行事業本月亦同步挹注營收。

此外，台灣大指出，「超人計畫」、「MyAgent 台灣大龍蝦」等AI生產力升級策略持續全速推進，98%員工已達布署一支以上AI代理，全體平均月節省時間達4小時。