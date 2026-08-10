重電四雄7月營收攀同期高峰 AIDC應用拉貨助攻

重電廠陸續公布7月營收，中興電自結單月合併營收新台幣24.1億元，年增3.83%，創同期新高；華城營收約20.5億元，月增18.5%、年減8.32%，創同期次高。

士電單月自結營收29.71億元，年增15.1%，創同期新高。亞力自結7月營收約8.95億元，年增6.5%，也創同期新高。

中興電累計前7月營收164.34億元，年成長3.53%。中興電先前預期，今年營運目標成長雙位數百分比，人工智慧（AI）算力和綠能轉型帶動成長，其中GIS重電設備獲半導體晶圓大廠認證，第4季逐步出貨，在AI資料中心（AIDC）應用，中興電涉入工程統包與建置項目。

華城累計前7月營收122.62億元，年減3.68%。華城先前表示，整體接單能見度看到2029年，AIDC業績成長可期，累積訂單規模220億元。

華城預期下半年營運優於上半年，半導體擴廠、AIDC建設、台電電網強韌計畫、國外電力基礎建設外銷市場，成為華城主要成長動能。

士電累計前7月營收240.93億元，年增10.8%。士電持續看AIDC應用對變壓器等重電產品需求強勁，預期今年在台電強韌電網計畫、國內晶圓代工、封裝測試、記憶體等半導體廠建設項目成長可期；北美市場基礎建設等電力需求爆發，預期未來5至10年延續成長力道。

亞力累計前7月營收62.7億元，年成長14.57%。亞力先前指出，訂單能見度可看到2029年，今年看好半導體新廠擴建訂單需求，下半年營運看佳，未來商機包括能源電力電網建置、半導體晶片擴充新廠、以及AI工廠和AIDC機房建置等。