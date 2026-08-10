上奇營收／7月4.17億元、年減1％ 雲端服務持續向上成長

上奇科技（6123）10日公告2026年7月自結合併營收為4.17億元，較去年同期減1％。各事業群表現方面，雲端服務持續展現成長動能；智慧列印服務整體維持穩健表現。

其中增材製造（3D列印）設備持續交機，數位印刷服務亦維持穩健成長；企業服務仍受到部分專案供應商交貨時程影響，部分營收遞延至後續月份認列。整體營收結構方面，企業服務占47％、雲端服務占42％、智慧列印服務占11％。

上奇集團持續深化雲端服務區域市場布局，強化數位轉型相關解決方案，穩步提升營運韌性與服務價值。同時持續探索增材製造（3D列印）技術於無人機、智慧製造及產業創新等領域的應用機會，逐步累積新興技術市場布局。

展望未來，隨著AI 應用快速發展及全球雲端市場持續成長，上奇集團將持續推進海外市場布局，深化策略夥伴合作，掌握AI、雲端及新興技術所帶動的市場需求，逐步擴大高附加價值服務版圖，提升集團整體競爭力，並為中長期成長動能奠定穩健基礎。