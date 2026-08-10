雍智財報／第2季獲利年增近四倍 毛利率站上5成、EPS 6.01元

半導體測試介面廠雍智（6683）10日公布上半年財報，第2季稅後純益1.64億元，較去年同期大增397.8%，每股稅後純益（EPS）6.01元；毛利率升至50.8%，營益率也提高至30.4%，雙率同步季增、年增。本業獲利能力明顯改善，累計上半年稅後純益3.33億元，EPS達12.24元。

雍智第2季營收6.52億元，季減2%、年增19.3%；毛利率50.8%，季增2個百分點、年增7.5個百分點；營益率30.4%，季增3.1個百分點、年增3.9個百分點。單季稅後純益1.64億元，雖季減3.4%，但較去年同期3,290.1萬元大增397.8%，EPS也由去年同期的1.2元提高至6.01元。

累計上半年，雍智營收13.16億元、年增31.6%；毛利率49.8%，年增5.2個百分點；營益率28.8%，年增3.9個百分點。稅後純益3.33億元、年增146.9%，EPS 12.24元，較去年同期的4.93元大幅提升，營收、獲利及獲利率同步走高。

展望後市，雍智持續切入AI相關高階測試市場，ASIC新專案預計下半年開始貢獻營收，明年進一步放量；公司今年規畫將整體產能至少提高50%，並鎖定高階探針卡製程及產線優化。隨前段探針卡營收占比提高至約五成，加上AI、ASIC、先進封裝及矽光子測試需求升溫，可望延續後續營運與產品組合改善動能。