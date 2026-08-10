熙特爾上半年營收年增逾15倍 每股純益5.8元

台灣新創能源企業熙特爾新能源（7740）今（10）日召開董事會，通過 115 年第二季合併財務報表，亦通過辦理國內第一次無擔保轉換公司債（CB）、以及加速推進海外市場，啟動美國、澳洲市場布局，從資本市場到海外布局多軌並進，全面開展新一波成長攻勢。

熙特爾表示，受惠於大型案場工程持續推進，以及電池模組出貨逐步發力，今年上半年累計合併營收達 72.74 億元，較去年同期大幅成長約 1508%，創歷史新高，上半年每股純益達5.8元，營收、獲利皆繳出亮眼成績，且下半年成長動能延續，7月單月營收達9.24億元、年增1528.78%，推升前七月累計營收近82億元，直逼去年全年營收42.21億元的兩倍，數字大幅跳躍呈爆發式成長。

熙特爾為因應AI能源基礎設施及全球業務拓展蓄積動能，董事會擬規劃辦理國內第一次無擔保轉換公司債，募集資金將依相關法令及申報內容，用於充實營運資金及償還銀行借款，進一步優化公司資本結構並提升中長期營運彈性。

熙特爾也加速推進海外市場拓展。今年上半年成功取得美國首筆訂單、正式插旗北美市場後，將進一步展開美國市場布局，結合自身儲能系統整合能力與技術優勢，推動北美市場走向規模化發展。董事會也拍板，進軍澳洲市場，為熙特爾海外布局的「大航海時代」再開新航線。

熙特爾表示，隨著積極拓展海外市場，公司將串聯日本、東南亞、北美及澳洲等主要市場，逐步建構橫跨亞太與北美的全球營運版圖，營運策略也從單點發力，形成跨區域、多引擎驅動的全球成長格局。