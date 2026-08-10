全家營收／7月101億元、年增4.9％ 創單月新高

全家（5903）10日公布7月營收101.7億元，年增4.9％，單月創歷史新高；累計前七月營收為671.5億元，年增7.5％。

綜觀7月業績表現穩健向上，主要受惠於店數增長、掌握高溫體感商機、中元普渡需求，跨界聯名主題鮮食，並導入日本全家話題新品，推升整體業績穩定成長，截至7月31日止，全家總店舖數達4,513家。

隨著進入盛夏，全家表示，響應環境部CoolMap抗高溫推廣行動，瞄準夏季冰飲需求推出多款新品，冰品運用「在地美食」與「跨界飲品聯名」兩大策略，推出多款獨家話題冰品，業績持續向上；冰沙飲料部分，國民冰沙「酷繽沙」與綠巨人跨界聯名推出玉米牛奶酷繽沙、果系冰球「酷繽球」則推出清爽系「巨峰葡萄酷繽球」，應援民眾抗暑需求，帶動冰沙飲料業績跳躍性成長6成。

鮮食部分，全家對應夏季開胃飲食需求，攜手米其林推薦泰國人氣餐廳「NARA Thai Cuisine」推出多款泰式風味輕食、主食，帶動中西式主食成長超過一成。甜點品牌minimore則以日本風行的布丁甜點為開發核心，推出布丁夾心蛋糕、布丁雲朵雪燒等新品，促動鮮食甜點業績成長一成。

一般商品部分，對應中元普渡商機推出多款ip肖像福箱，企業普渡需求提前湧現，帶動餅乾、即食食品、罐頭等商品成長超過一成；另外，掌握日本流行時尚風潮，導入日本全家旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」限定商品，帶動文具、紡織品業績成長二至三成。

展望8月營運，高溫、節慶商機可望助攻業績成長，七夕、中元、中秋預購等節慶需求將正式浮現，跨界聯名新品、行銷聯促等活動，皆可望成為營收成長引擎。