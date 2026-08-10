世芯營收／7月74.33億元、爆發登新高峰 月增逾一倍

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）於10日公布7月業績，創單月歷史新高，月增幅度超過1倍。外界認為，應是北美雲端服務供應商（CSP）大客戶3奈米製程AI加速器晶片量產出貨助攻。

世芯7月合併營收74.33億元，月增108％、年增1.81倍，累計前七月合併營收為191.73億元，年減13.7％。該公司上半年因為處於北美大客戶訂單過渡期，營運表現偏淡，但是隨著客戶新一代晶片開始量產出貨，業績從6月開始增溫，7月進一步展現爆發力道。

世芯首季每股純益為17.55元，預計將於8月14日公布第2季財報。法人估計，世芯下半年營收將明顯增長，本季業績提升可期，並有望帶動全年營收表現站上歷史新高峰。

展望後市，世芯董事長暨總經理沈翔霖之前表示，最艱難的挑戰階段已過去，對今年及未來營收與獲利成長充滿信心。該公司如期完成主要客戶關鍵設計案，且順利進入量產，預期將成為推動今、明年營收重返高成長的主要動能。