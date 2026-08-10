富邦媒營收／7月85.5億元、年增5.2% 前七月622億元續創同期新高

台灣零售市場進入下半年旺季前哨戰，電商龍頭富邦媒（8454）10日公告7月合併營收達85.5億元，月減12.9%，年增5.2%；累計今年前七月營收約622.4億元，年增約2.7%，續創同期新高。

富邦媒指出，隨著暑假娛樂需求升溫，加上下半年3C新品陸續上市，momo站內相關品類7月業績較去年同期呈雙位數成長。包括任天堂Switch 2主機將調整售價，帶動部分消費者提前採購，推升遊戲主機、遊戲片及周邊配件買氣；三星（Samsung）新一代摺疊旗艦Galaxy Z Fold8系列同步展開預購，提升高階智慧型手機市場關注度。

自有品牌mo select 7月業績達去年同期逾2.2倍，除不鏽鋼餐廚用品持續成長外，衛生紙、濕紙巾及毛浴巾等日常用品業績亦翻倍成長，品牌布局正由單一品類延伸至更多家庭生活場景。