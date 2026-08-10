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東典光電財報／第2季由虧轉盈 EPS 0.35元
東典光電（6588）10日公告財報，第2季合併營收8,812萬元，季減7.9%，較去年同期翻倍成長；歸屬於母公司業主淨利1,185萬元，較去年同期由虧轉盈，EPS 0.35元。上半年合併營收1.84億元，較去年同期成長132.9%；歸屬於母公司業主淨利921萬元，較去年同期轉虧為盈，EPS 0.27元。
東典光電受惠於800G高速光模組需求爆發，帶動營運重返成長軌道，公司表示，近年來持續聚焦高速光通訊與AI資料中心應用，並深化高階光學鍍膜技術布局，便是看好產業發展前景，未來公司將持續投入800G/1.6T相關濾光片產品與高階光學元件開發，強化高速光通訊市場布局與產品競爭力。
公司去年重組經營管理架構，並引進了各方面的專業人才，進行多產業布局，未來將持續透過產品組合調整、成本控管與營運效率改善，讓公司能夠正向發展。
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