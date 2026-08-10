晶華財報／上半年獲利及前七月營收皆創新高

晶華（2707）集團上半年獲利及累計7月營收皆創歷史新高。10日董事會通過上半年財務報表，集團總營收36.11億元，年增5.11%，本期淨利11.09億元，年增56.24%，稅後純益10.98億元，年增54%，每股純益（EPS）8.62元，創歷史新高，較去年同期5.60元增加3.02元、年增53.93%。

晶華集團第2季稅後純益為3.68億元，年增率18%，每股稅後純益2.89元。晶華表示，上半年獲利大幅成長，主要受惠出售子公司Regent Hospitality Worldwide, Inc. 13%股權予IHG，認列稅後處分利益2.62億元；若排除一次性處分利益，稅後淨利仍達8.47億元，較去年同期成長19.29%，顯示本業營運維持穩健成長。

旗下品牌中，台北晶華酒店客房及餐飲事業獲利同步提升，麗晶精品營收及獲利也呈雙位數成長，帶動集團整體營運表現。進入暑期旺季後，家庭聚餐、國旅及購物需求持續升溫，晶華7月營收達5.25億元，年增6.4%；累計前七月營收41.35億元，年增5.27%，再創歷年同期新高，顯示暑假後半段旅遊及餐飲消費熱度仍具支撐。

展望下半年，晶華看好節慶及連假商機，包括中秋節、教師節、國慶假期，以及光復節、行憲紀念日等連假，均可望帶動國旅住房需求；年底聖誕節及企業尾牙聚餐旺季，則將進一步挹注飯店餐飲業績。麗晶精品9月也將迎來年度業績高峰「黃金周」檔期，預期消費人次及消費金額同步增加。

其中，中秋送禮商機已提前啟動，台北晶華酒店自端午節檔期起即陸續拜訪企業客戶，提前三個月布局企業採購市場，透過客製化報價、專人服務及彈性商品組合，爭取企業及福委會採購訂單，同時擴大中小企業及社區團購市場，目前接單進度符合預期。

晶華表示，9月起將進入個人自用及送禮需求高峰，配合全新禮盒包裝設計及零售通路擴展，預估中秋禮盒業績可較去年成長約11%，有望成為下半年餐飲及商品業績的重要挹注。

暑假進入後半場，晶華旗下酒店也持續透過特色遊程及城市活動吸引親子與度假客群。台北晶華配合「大稻埕夏日節」推出景觀住房專案，主打煙火觀賞體驗；台南晶英則推出七股潟湖生態之旅，以及台江夏夜探索活動，結合在地自然生態與文化體驗，提升住房商品吸引力。

此外，搭配8月台灣美食展餐飲及住宿券銷售，晶華集團持續推動住房、餐飲及旅遊商品消費，法人看好節慶送禮、連假旅遊及年底餐飲旺季接力，有助下半年營運延續成長動能。