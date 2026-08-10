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三大未來財報／上半年 EPS 0.63元 超越去年全年

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

三大未來（7761）10日公告上半年財報。受惠二次鋰電池處理量增加、產能利用率提升及再生料銷售表現穩健，上半年合併營收1.41億元，年增38%；稅後純益1,808萬元，年增63%，每股稅後純益0.63元，已超越2025年全年水準。

該公司指出，上半年處理量能穩定提升，電動車電池處理量較去年同期成長近八倍，二次鋰電池平均稼動率亦由去年同期的41%提升至50%；此外，上半年倫敦金屬交易所（LME）的鈷金屬平均報價較去年同期上揚，帶動再生料銷售收入成長，推升整體營收表現。

隨著營收規模穩健擴大，在營業費用維持穩定下，上半年平均毛利率、營業利益率及稅後淨利率均較去年同期明顯改善，帶動整體獲利成長。

三大未來表示，目前二次鋰電池產能利用率約五成，隨著回收來源持續擴大，電動車電池處理量穩定增加，上半年電動車電池相關業務獲利貢獻比重達2.1%，隨著車廠退役電池回收處理需求持續增加，以及大型鋰電池回收案件逐步放量，預期下半年產能利用率將持續提升，並進一步發揮規模經濟效益。

展望下半年，三大未來表示，下半年將持續聚焦於產能利用率及製程效率的提升，拓展電動車與大型鋰電池回收業務，深化與車廠、3C業者及事業單位的合作，並進一步強化再生料銷售及成本控管，在產能利用率持續提升下，穩健推動營運成長。

公司並表示，電池回收處理費以及再生料銷售收入仍為下半年主要營運成長動能，且隨著廢電池回收處理量持續提升，再生料價格維持相對有利，以及屏東佳冬廠產能效益逐步發揮，預期下半年營運及獲利表現可望優於上半年，全年營運展望維持審慎樂觀。

財報 EPS 營收

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