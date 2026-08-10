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中華電獲利／自結前7月營收、淨利同創同期新高 EPS 3.11元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）10日宣布7月營運表現，受惠於銷貨業務穩健成長、子公司營運表現亮眼，以及資產活化效益挹注，帶動營業收入及EBITDA雙雙創下歷年同期新高，單月每股純益0.43元，累計前7月每股純3.11元，超越財測高標。

中華電信7月營收為198.8億元，年增3.7%，營業淨利為44.4億元，年增8.4%，歸屬於母公司業主淨利為33.4億元，年增4.3%，EBITDA為78.7億元，每股純益0.43元。

累計前7月，中華電信合併營收達1,412.4億元，年增7.2%，營業淨利為308.1億元，年增5.6%，歸屬母公司業主淨利為240.9億元，年增4%，每股純益3.11元，營收、獲利皆超越年度財測目標。

中華電信指出，在銷貨業務方面，7月iPhone17持續熱銷，各項3C產品銷售動能穩健，加上子公司受惠AI市場需求持續強勁，帶動相關產品出貨成長，集團銷貨收入年增率達雙位數成長。此外，公司持續推動資產活化，相關效益逐步顯現，挹注營收，亦同步提升整體獲利表現。

電信核心業務方面，中華電信指出，7月受惠於5G升速方案推廣效益持續發酵、升速客戶數穩步成長，加上漫遊需求較去年同期增溫，帶動行動服務營收年增近3%。固網寬頻業務則受惠於市場對高速頻寬需求持續提升，7月300Mbps以上高速寬頻用戶數年增14.4%，帶動固網寬頻營收較去年同期增加2.6%，反映數位轉型與AI應用持續推升高速寬頻需求，為電信核心業務挹注穩健成長動能。

網路韌性業務持續拓展，中華電信7月受惠於國際海纜SJC2與Apricot穩定挹注，以及衛星服務持續拓展，網路韌性相關營收年增率達雙位數，可望持續挹注未來營運成長，展現海地星空策略布局成效逐步顯現。

中華電信表示，資通訊（ICT）業務方面，受去年同期一次性大型專案認列墊高比較基期影響，7月ICT營收較去年同期略為減少，惟行動應用專標案業務營收仍年增近30%，IDC設備代管業務亦持續挹注穩定經常性收入，反映企業數位轉型、AI應用及雲端化需求仍持續成長。

日前中華電信與臺灣證券交易所簽署「新建備援資訊中心」合作備忘錄，雙方預計於中華電信台中機房共同打造國際級綠能備援資訊中心，結合高規格資料中心環境與高韌性通訊架構，提供證券交易系統異地即時備援服務，強化市場面對災害與資安事件的應變能力，成就更安全、穩定且具韌性的數位金融基礎設施，也展現中華電信在IDC市場的領先地位。

中華電 EPS 營收

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