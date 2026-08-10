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中小尺寸面板廠彩晶、凌巨7月營收不同調
中小尺寸面板廠彩晶（6116）、凌巨（8105）10日同步公告今7月合併營收，呈現不同調走勢。
彩晶7月合併營業收入為8.72億元，較上月減少18.9%，較去年同期減少3.1%。7月中小尺寸面板出貨量共計1,490 萬片，較上月減少4.7%；大尺寸及自有品牌產品出貨量共計17萬片，較上月減少20.5%。
彩晶累計今年前七個月合併營收69.57億元，年增2.3%。10日股價上漲1.35元，成交量逾7.69萬張，收在14.9元的漲停價位。
凌巨7月合併營收7.09億元，月增4.23%，年增11.87%。累計今年前七個月合併營收49.36億元，年增0.5%。10日股價小漲0.25元，成交量3,246張，收16.65元。
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