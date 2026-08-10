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柏文營收／7月6.26億元、年增18.3% 續創單月新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

柏文（8462）10日公布7月營收6.26億元，月增4%、年增18.3%；前七月營收40.28億元，年增19.9%，雙雙改寫新高。該公司指出，下半年將有台中、嘉義、台北、桃園、高雄及台南等七個新據點加入營運，為營運成長再增新動能。

柏文表示，該公司受惠健身需求持續成長，展現較市場更強的增長動能，旗下「健身工廠」會員人數自2022年5月起連續增長，會員健身的黏著度愈來愈高，帶動營收連續創歷史新高。

而柏文掌握健身市場增長趨勢，今年度正加大力道展店，第1季，台北市安和廠於2月28日開幕；第2季則有台中市烏日廠於5月29日投入營運，以及全國首處由陸軍特戰指揮部空降傘訓中心歷史建築活化打造的專業健身中心-「健身工廠」屏東市大武廠於6月27日開幕。

下半年，「健身工廠」與全聯合作的新據點-台中市干城廠已於8月3日預售、9月開幕；第4季，尚有嘉義、台北、桃園、高雄及台南的新廠館陸續投入營運，將同步帶動柏文營收及健身工廠市場占有率繼續增長。

另外，該公司並認為，隨著統一集團旗下BEING sport及BEING fit退出健身市場，反映出台灣健身產業正加速洗牌，市場朝向「強者愈強」發展更加明確，在租金、人事、水電、設備器材與展店成本持續攀升之下，規模經濟不足的中型品牌很難生存。

營收 嘉義 健身工廠

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