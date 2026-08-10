華航營收／7月222億元、年增25.34% 合併、客運雙創新高

華航（2610） 7 月合併營收為 222.35億元，較去年同期增幅 25.34%；其中，客運收入 126.35 億元，較去年同期成長18.63%，貨運收入 75.89 億元，較去年同期成長 34.72%。受惠暑期旅運需求熱絡及貨運市場穩健成長，華航7月合併及客運營收雙雙寫下歷年單月新高紀錄。

適逢暑假旅遊旺季，台北國際夏季旅展（STE）也帶動買氣升溫，以東京、大阪、福岡、首爾及釜山等航點最受旅客歡迎。接下來中秋連假旅運需求熱絡，各航線表現穩健，預估訂位率可達 8 成以上。華航提供旅客便利彈性的飛行選擇，桃園-釜山已增為每周 21 班，8 月 20 日復飛桃園-富山每周 2 班，8 月 22 日桃園-廣島增班至每周 6 班，持續加密航網服務。

7月貨運市場動能穩健，受惠AI伺服器、半導體等高科技貨源及季節性生鮮水果等出貨，高價包機和包艙需求踴躍。展望 8 月，國際能源價格仍有波動，華航密切關注市況發展，爭取臨時高價包機商機，並視市場艙位需求伺機調整運價，靈活調度班表及航網布局。