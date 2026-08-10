聽新聞
0:00 / 0:00
竹陞科技財報／上半年 EPS 13.31元、賺逾一個股本 創新高
竹陞科技（6739）董事會10日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收6.44億元，年增96.6%。毛利率67.51%，年增3.87個百分點。稅後純益3.11億元，年增133.7%；每股稅後純益13.31元，已賺逾一個股本。上述四項營運表現均刷新同期新高紀錄。
竹陞科技第2季合併營收3.6億元，季增26.5%，年增100.2%。毛利率66.82%，季減1.56個百分點，年增4.37個百分點。稅後純益1.76萬元，季增30.9%，年增150.6%；每股稅後純益7.55元。包括營收、稅後純益及EPS均創單季史上新高。
竹陞科技10日股價上漲60元，成交量173張，收1,050元，重回千金股車關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。