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新普財報／上半年獲利29.39億元、年增18.7% EPS 15.89元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組龍頭新普（6121）10日公布今年上半年財報，稅後純益29.39億元，年增18.7%，每股純益15.89元。第2季在毛利率、營益率雙雙成長下，帶動單季稅後純益來到16.75億元，季增32.5%、年增60.3%，每股純益9.06元。

新普今年上半年營收393.86億元，年增3.6%；毛利率18.13%，年增3.13個百分點；營益率11.49%，年增2.8個百分點。

新普今年第2季營收209.17億元，季增13.3%、年增6.6%；毛利率18.3%，季增0.35個百分點、年增4.08個百分點；營益率11.88%，季增0.83個百分點、年增3.9個百分點；稅後純益16.75億元，季增32.5%、年增60.3%，每股純益9.06元。

新普上半年毛利率成長，主要受惠於子公司AES-KY（6781）業績貢獻擴大。

展望下半年，法人指出，新普非IT業務將持續成長，其中，AES AI伺服器BBU業務將持續放量，對新普業績貢獻持續擴大。

至於IT業務部分，過往下半年都是新普傳統旺季，惟今年有兩點變數。其一是蘋果將推出的摺疊iPhone，市場預期該機將成為蘋果史上最貴的iPhone機型，在價格偏高下，恐影響實際銷量。

其次則為筆電應用，由於新普筆電客戶部分於第2季提前拉貨，在此情形下，新普NB業務本季是否能維持過往需求，仍需觀察。

此外，新普董事會10日通過增資SIMPLO TECHNOLOGY (VIETNAM)COMPANY LIMITED案，交易總金額為2千萬美元（新台幣約為6.45億元），新普表示，主要是為長期投資所致；新普越南廠主要生產筆電相關IT業務。

財報 新普 EPS

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