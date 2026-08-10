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統一超營收／夏季買氣旺 7月321億元創單月新高 前七月突破2,000億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

統一超（2912）10日公告7月合併營收321億元，較去年同期增加8.48 %，創單月歷史新高。主要受惠飲料、冰品、雪淋霜、思樂冰買氣旺，並推出多元新品、祭出「飲料抽抽樂」等豐富優惠，累計前七月營收2,129.03億元，年增5.55%。

台灣7-ELEVEN穩健展店，截至目前全台門市與智FUN機等多元服務據點合計已達8,389家，因應暑假出遊、高溫避暑、颱風補給、國際足球賽等全民生活話題，並掌握7-ELEVEN Day、高雄啤酒音樂節、Dream Plaza生日慶等集團聯合盛事，持續聚焦鮮食、咖啡、茶飲、i預購等差異化結構，開發創新話題商品、策劃主題活動，並深化uniopen會員生態圈，串聯i划算、OPEN NOW等多元數位節點，持續朝全通路的經營作法擴張商品選擇與服務範疇，挹注營運表現穩健向上。

台灣7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈經營，藉由「APP」、「點數」、「支付」架構OPENPOINT點數生態系，已成功串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，帶動會員數突破2千萬名。持續創新點數生活應用、猶如新台幣般的存在，跨集團合作新里程碑再添阿爾法餐飲集團，點數跨界使用一舉擴增拉麵、火鍋、麻辣燙等多元餐飲品牌。

此外，持續規劃會員訂閱制專屬夯品預購、開通韓國Ponta會員卡綁定擴大跨境旅遊累點，適逢uniopen聯名卡上市周年規劃豐富活動，更率零售通路之先推出uniopen會員加入Apple錢包服務，帶來更流暢、安全且便利的購物體驗，豐富多元的新數位生活體驗帶動會員活躍度、含金量持續穩健成長。

台灣7-ELEVEN也聚焦CITY系列飲品開發風味新飲，並聯手IP、航空品牌推出差異化主題活動，包含CITY PRIMA推出星宇航空獨家周邊外，亦推出水果冰磚飲品，CITY CAFE首次打造品牌娃娃搶攻IP經濟，CITY TEA現萃茶再度聯手統一布丁推新品，更整合!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR搭上高人氣IP電影推出主題杯，串聯全台門市、OPENPOINT行動隨時取24小時經營優勢，創造顧客到店體驗的理由，挹注CITY系列飲品及冷藏飲料等成長。

台灣7-ELEVEN不僅聚焦抗高溫避暑的生活商品提案，更觀察到高溫使得今年香蕉產量大，秉持「穩定採購」、「可持續性」、「計畫支持」3 大支持本土農漁蔬果的核心理念，再度攜手農業部農糧署合作，透過新鮮水果販售、美味創意鮮食開發持續推廣在地食材；因應健康永續飲食新時代，深耕「星級饗宴」、「Simple Fit」、「天素地蔬」等品牌專區，熱食自助區、多元蛋品、雞胸肉等原型食物相關商品需求穩健增長；布局甜點市場，逾5千台甜點專櫃整合進口與手工甜點等多元商品，持續開發話題口味商品帶動銷售穩定成長，發揮通路影響力從商品開發、陳列規劃到數位服務，架構適合「全齡飲食」的社會廚房。

打造最貼近全民需求的生活服務平台，台灣7-ELEVEN把握國際足球賽事白熱化商機，應景推出觀賽美食、引進生活周邊商品，更透過OPEN!CHANNEL轉播賽事吸引來客、創造沉浸式的觀賽體驗；滿足暑假出遊、親子娛樂所需，ibon透過售票系統、雲端列印網提供展覽、樂園、交通、上網網卡、親子共讀素材、AI專業影片生成等多元服務滿足對應需求；情緒經濟當道，持續攜手超人氣IP、潮流品牌推出全店集點、主題專案架、用品專區、抽抽樂等多元商品與服務，豐富顧客到店的遊逛體驗，更透過i預購、i划算、OPENPOINT行動隨時取、OPEN NOW等多元數位節點，擴張商品選擇與服務範疇，持續創造多元成長動能。

展望8月，台灣7-ELEVEN把握倒數一個月的暑假商機，以及父親節、七夕情人節、中元節、開學季等多元節慶節令民生需求，跨類別整合推動多元主題策展活動，全台綿密的門店服務據點串聯uniopen會員生活圈，搭載數位服務平台：i預購、i划算、OPENPOINT行動隨時取、OPEN NOW、iOPEN Mall等，虛實串流提供豐富優質的商品與服務體驗，架構超越消費者期待的生活型服務平台。

統一超 營收 買氣

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