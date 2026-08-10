中鋼第2季轉虧為盈連外資也心動 單日買超6.4萬張、連四買

中鋼（2002）第2季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損，每股純益(EPS)0.13元，外資10日買超台股517.14億元，外資買超前十名個股中，買超中鋼達64,052張，高居外資買超第一名，已連四買，基本面轉盈，統計外資7月以來買超中鋼居多，合計買超24萬5,945張。

台股開高走高，早盤以44,540.71點開出，上漲314.8點，站上5日線及季線，權王台積電（2330）領軍上攻，五大權值股聯袂走強，南亞科（2408）、台光電（2383）、光寶科（2301）等接力助攻，股后川湖（2059）亮燈漲停，積極轉型的面板股友達（2409）、群創（3481）也雙雙亮燈漲停，大盤指數一度衝達45,219.4點，大漲993.49點，終場收在44,928.76點，上漲702.85點，漲幅1.59%。

三大法人買超731.67億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超517.14億元，投信買超29.84億元，自營商買超（合計）184.68億元，其中自營商（自行買賣）買超52.78億元，自營商（避險）買超131.89億元。

統計外資買超前十名個股中，買超中鋼64,052張最多，超過中鋼11.53萬張成交量的一半以上，已連四買，統計外資自7月以來持續買超中鋼，僅少數幾天是賣超，合計買超24萬5,945張。

基本面來看，中鋼第2季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損，每股純益(EPS)0.13元，不過，累計今年上半年仍是虧損3.77億元，每股淨損0.03元；對於鋼價看法，中鋼表示，國際鋼價經過近兩個月回檔後，底部已現；隨著下游庫存逐步調整至健康水位，市場預期將迎來補庫存商機。