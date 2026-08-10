望隼財報／第2季 EPS 4.74元、年增83% 與營收雙創新高

隱形眼鏡大廠望隼（4771）10日董事會通過今年第2季財報，單季合併營收11.9億元，年增37.1%；稅後淨利2.7億元，年增85.7%，每股稅後純益（EPS） 4.74元；望隼今年上半年稅後淨利4.92億元，年增43.9%，上半年EPS 8.4元。

望隼也公布7月合併營收3.1億元，月減20%、年增近12%，主要是船期遞延及配合客戶拉貨的時間，導致部分營收認列至下個月。累計今年前七月合併營收達25億元，較去年同期成長29%。銷售的成長動能主要來自中國大陸及日本客戶訂單持續回流。

望隼說明，今年第2季獲利比率，本季毛利率為43%，較去年同期41%增加兩個百分點，主要是第2季大陸及日本市場的訂單供不應求，稼動率滿載產生的規模經濟，加上製程持續優化所致；本季營業利益率為31%，較去年同期29%增加兩個百分點，主要是去年子公司剛成立尚在投入初期的運營費用上較高；本季EPS為4.74元，較去年同期的EPS 2.58元增加 2.15元，主要是因為今年營收增加、毛利提升所致。

望隼第2季的季營收及EPS雙雙創下歷年來的新高，尤其單季EPS 4.74元，年增83%；營收也較去年同期成長37%。下半年的訂單依舊暢旺，新產能將逐月開出，預計兩岸工廠的稼動率可維持九成五以上。

望隼表示，下半年因應日本及中國大陸的節慶日活動備貨，預期客戶訂單將持續回流；矽水膠產品將在下半年開始明顯出貨，預計今年整體營收成長將會逐季往上。