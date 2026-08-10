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志聖帶頭G2C聯盟8月12日受邀櫃買市場業績發表會

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
志聖董座志梁茂生（右）、總經理梁又文。記者尹慧中／攝影
志聖董座志梁茂生（右）、總經理梁又文。記者尹慧中／攝影

PCB半導體設備商志聖（2467）帶頭的G2C聯盟預計8月12日受邀櫃買市場業績發表會。志聖10日也公告公司受邀參加櫃檯買賣中心主辦之「櫃買市場業績發表會」，會中就公司115年第2季之財務報告相關資訊暨營運概況進行說明。

志聖日前已公布7月營收11.68億、年增132.73%，月增34.33%，創新高。由於PCB載板大舉投資與半導體需求持續穩健，志聖先前已預告下半年持續樂觀看待。

志聖說明，係因客戶需求提升，以致7月單月營收成長率較去年同期增加132.73%；今年前七月累計營收 62.12 億元，已超越 2025 年全年營收的 61.02 億元，年增加87.05%。

志聖日前已公告上半年合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為11.06億元，年增 2.09 倍，上半年累計每股稅後純益（EPS）為7.16元。志聖公告今年第2季自結淨利6.69億元，單季歸屬母公司淨利6.4億元，季增 37.33%，單季每股純益 4.1 元。

志聖表示，2026 年營運主要受惠於先進封裝與先進 PCB 兩大成長動能。隨 AI 及高效能運算需求持續擴大，晶圓廠與封測客戶持續增加先進封裝資本支出，帶動相關設備需求成長；先進 PCB 方面，IC 載板與 HLC 高階多層板業者亦大幅擴增資本支出，推升設備接單及出貨動能。展望後市，公司看好AI基礎建設帶動先進封裝與先進PCB投資需求，對後續成長維持樂觀看法。

志聖 櫃檯 營收

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