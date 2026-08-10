萬潤財報／第2季獲利翻倍創高 單季賺贏前兩季總和、EPS 8.5元

半導體設備廠萬潤（6187）第2季獲利大幅躍升，歸屬母公司稅後純益達8.27億元，季增154.8%、年增107%，不僅改寫單季歷史新高，更一舉超越前兩季獲利總和；每股稅後純益（EPS）8.50元也同步創高。隨營運規模放大，毛利率與營益率雙雙走揚，上半年EPS已達11.90元。

萬潤第2季營收23.55億元，季增66.8%、年增54.5%，創下單季新高；毛利率54.8%，季增3個百分點、年增2.8個百分點；營益率33.3%，季增10.1個百分點、年增2.8個百分點。歸屬母公司稅後純益8.27億元，較首季3.25億元成長154.8%，並較去年同期3.99億元成長107%；EPS 8.50元，優於首季3.37元及去年同期4.16元。

累計上半年，萬潤營收37.66億元、年增35.9%；毛利率53.7%，年減2.1個百分點；營益率29.5%，年減2.4個百分點。歸屬母公司稅後純益11.5億元、年增55.1%，EPS達11.90元，較去年同期7.73元成長53.9%，顯示設備出貨規模擴大帶動整體獲利顯著增長。