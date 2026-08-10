聽新聞
0:00 / 0:00

萬潤財報／第2季獲利翻倍創高 單季賺贏前兩季總和、EPS 8.5元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體設備廠萬潤（6187）第2季獲利大幅躍升，歸屬母公司稅後純益達8.27億元，季增154.8%、年增107%，不僅改寫單季歷史新高，更一舉超越前兩季獲利總和；每股稅後純益（EPS）8.50元也同步創高。隨營運規模放大，毛利率與營益率雙雙走揚，上半年EPS已達11.90元。

萬潤第2季營收23.55億元，季增66.8%、年增54.5%，創下單季新高；毛利率54.8%，季增3個百分點、年增2.8個百分點；營益率33.3%，季增10.1個百分點、年增2.8個百分點。歸屬母公司稅後純益8.27億元，較首季3.25億元成長154.8%，並較去年同期3.99億元成長107%；EPS 8.50元，優於首季3.37元及去年同期4.16元。

累計上半年，萬潤營收37.66億元、年增35.9%；毛利率53.7%，年減2.1個百分點；營益率29.5%，年減2.4個百分點。歸屬母公司稅後純益11.5億元、年增55.1%，EPS達11.90元，較去年同期7.73元成長53.9%，顯示設備出貨規模擴大帶動整體獲利顯著增長。

萬潤 財報 EPS

延伸閱讀

竑騰財報／第2季獲利年增逾八成 上半年 EPS 13.85元 賺逾一個股本

汎銓財報／第2季轉盈賺1,860萬元 矽光子設備洽談3至4家合作夥伴

事欣科上半年EPS 5.45元

偉詮電第2季EPS創新高 帶動盤中股價大漲

相關新聞

竑騰、萬潤上半年好賺 每股純益各達13.85元、11.9元

設備廠萬潤（6187）、竑騰昨（10）日公布第2季財報，萬潤單季獲利季增逾1.5倍，每股純益8.53元，一季賺贏過去兩季總和，改寫單季新猷，上半年大賺逾一個股本，每股純益11.9元。竑騰單季每股純益6.85元，為同期最佳，上半年每股純益13.85元。

中鋼第2季轉虧為盈連外資也心動 單日買超6.4萬張、連四買

中鋼（2002）第2季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損，每股純益(EPS)0.13元，外資10日買超台股517.14億元，外資買超前十名個股中，買超中鋼達64,052張，高居外資買超第一名，已連四買，基本面轉盈，統計外資7月以來買超中鋼居多，合計買超24萬5,945張。

鈊象7月每股稅前盈餘5.23元

遊戲股王鈊象昨（10）日公告7月稅前盈餘14.73億元，每股稅前盈餘5.23元，創單月歷史新高。

根基攜日商 攻預鑄材料

上半年每股純益高達8.89元的根基營造（2546）昨（10）日與日本預鑄巨擘東方白石株式會社正式簽訂合資協議，雙方強強聯手、共同成立「冠和精密預鑄材料」，計畫將在彰化分三期建廠、共六條產線，目標2030年年產量衝4.5萬立方米。

竹陞上半年 EPS 13.31元 同期新高

半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）董事會昨（10）日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收6.44億元，年增96.6%；毛利率67.51%，年增3.87個百分點；稅後純益3.11億元，年增133.7%；每股純益（EPS）13.31元，賺逾一個股本，且四項數字均創同期新高。

新普第2季 EPS 9.06元

電池模組龍頭新普（6121）昨（10）日公布今年上半年財報，IT本業穩健成長加上子公司AES-KY貢獻持續擴大下，帶動新普第2季毛利率、營益率雙雙成長，單季稅後純益來到16.75億元，季增32.5%、年增60.3%，每股純益為9.06元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。