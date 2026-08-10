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遠傳獲利／自結前七月 EPS 2.46元 超越財測

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）10日公布7月營運表現，7月營收創同期新高，每股純益0.32元，累計前7月每股純益2.46元，年增14.3%，超越財測目標。

遠傳表示，受惠於用戶持續升級5G、創新資費方案與手機銷售帶動核心業務穩定成長，以及企業智慧資通訊專案順利交付、個人數位生活服務展現成長力道，加上持續優化營運效率，帶動7月份總營收、EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）及營業淨利同步創下歷年同期新高。

遠傳7月合併總營收92.52億元，年增14.9%，合併EBITDA33.31億元，年增7.1%，營業淨利16.24億元，年成長18.5%，稅後純益達11.5億元，年增0.7%，每股純益0.32元。

累計前7月，遠傳合併總營收657.21億元，年增10.8%，合併EBITDA為235.62億元，年增7.2%，稅後純益88.68億元，年增14.3%；每股純益2.46元。

遠傳指出，用戶規模持續穩定擴大，月租型客戶流失率維持低檔。在用戶持續升級5G帶動下，月租型用戶5G滲透率提升至49.6%，持續領先同業。月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）穩定成長，帶動整體行動服務營收達53.22億元，締造自2021年3月以來連續65個月正成長的佳績。

個人數位生活服務方面，7月維持成長動能，遠傳friDay影音、遠傳守護網以及保險代理業務皆繳出亮眼成績。遠傳friDay影音付費會員較去年同期增長24%，韓劇與韓綜觀看時長持續攀升，穩居本土OTT平台付費訂閱第一名。

企業智慧資通訊業務方面，受惠於雲端服務、系統整合及資安專案順利交付，相關業務營收表現亮眼，挹注整體營收穩健成長。

遠傳 EPS 遠傳電信

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