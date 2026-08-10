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永豐金獲利／前七月再創同期新高 EPS達1.96元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金（2890）10日公布2026年前七月自結累計稅後純益達289.32億元，年增89%，前七月累計每股盈餘（EPS）為1.96元。再加上年化股東權益報酬率達19%，各財務結果皆創下公司歷史同期新高。

今年前七月獲利，永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，稅後純益達155.18億元（年增21%）。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為26%與13%。資產品質維持穩定，銀行逾放比率為0.19%。

京城銀行前七月稅後純益為43.23億元。扣除一月份京城銀國際租賃處分利得2.88億元後，及可辦認無形資產攤銷費用後，對金控獲利貢獻則為38.70億元，其中利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益成長顯著。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.05%。

永豐金證券前七月稅後純益達87.64億元（年增188%），亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為132%。

永豐金7月份單月稅後純益為43.81億元（月增3%），月度間的增長主因本月股利收入增加與較低的所得稅費用，獲利相較上月略增。

永豐銀行7月份單月稅後純益為19.94億元（月減16%），月度間的減降主因本月有較高的提存費用。

京城銀行稅後純益為5.67億元（月減39%），月度間的減降主因前月有大額呆帳收回，而淨收益月增為雙位數成長。

永豐金證券7月份單月稅後純益為14.16億元（月增28%），月度間成長主因股利收入挹注與較低的所得稅費用，抵銷了手續費淨收益的減降。

永豐金 EPS 永豐銀行

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