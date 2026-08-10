台燿獲利／自結7月單月每股大賺4.36元

銅箔基板廠台燿（6274）10日應主管機關要求公布7月自結獲利，7月合併營收59.09億元，年增121.6%，稅前淨利18.65億元，年增355.7%，歸屬母公司業主淨利13.06億元，年增297.0%，每股稅後純益達4.36元，相較於第2季每股稅後純益8.02元，7月已賺進第2季約54.3%獲利。

台燿受惠高階銅箔基板出貨比重不斷拉高，加上漲價效應，獲利跳增，日前公布第2季獲利已連續4季創下新高。

法人分析，台燿漲價效應已陸續顯現，高階產品比重持續上升，中長期伺服器以及交換器成長趨勢明確，台燿上修建廠資本支出預算，2026至2028年產能預計分別達260萬張、380萬張及530萬張，年增率分別為13%、46%及39%，Switch網通交換器客戶規格升級，將使用M8-M9高階CCL，第3季也將加入新客戶帶動營收再成長。