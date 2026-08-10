巨大營收／7月57.58億元、年增12.8%

巨大（9921）集團持續維持年增態勢，7月份合併營收57.58億元，較去年同期成長 12.8%。前七個月累計合併營收349.46億元，較去年同期減少7.4%。

巨大公司表示，巨大自有品牌（OB）業務方面，在歐洲市場持續成長以及轉換匯率有利帶動下，整體營收年增超過一成。歐洲市場受惠於新品上市帶動銷售表現，單月營收年增接近兩成，其中英國及荷蘭地區表現亮眼，成長皆近三成；中國大陸市場轉換台幣後，單月營收年增超過一成，需求維持穩健。美國市場則持續受到 WRO 事件影響，及伊朗戰爭影響消費者信心，導致單月營收下滑。

代工（OE）業務方面，7月單月營收表現較上月（6月）及去年同期雙雙成長 8%，主要來自新年度車種訂單陸續出貨，顯示客戶拉貨動能穩定回溫。