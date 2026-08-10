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乾杯營收／暑期商機發酵 7月3.84億元、年增4.13%寫同期次高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

餐飲乾杯（1269）10日公布7月自結合併營收3.84億元，較去年同期成長4.13%；累計1至7月合併營收達27.55億元，較去年同期成長6.26%，單月及累計營收雙雙寫下歷年同期次高。

乾杯集團表示，7月營收成長主要受惠暑期旺季帶動外食聚餐熱潮，加上台灣餐飲展店效益持續發酵、外販業務穩健成長。雖受到巴威颱風影響，部分門店營業天數減少，單月營收仍較去年同期成長，寫下歷年同期次高。

暑期消費動能挹注品牌營運表現，旗下各品牌亦透過菜單優化與季節新品積極搶市。其中，鍋物品牌「黑毛屋」推出夏季限定「番茄鍋」吸引來客，加上展店效益持續挹注，帶動7月品牌營收年增逾三成，持續扮演集團成長主力；牛舌定食品牌「牛舌佑介」受惠商圈人潮熱絡，並推出新定食與甜點豐富餐點選擇，7月來客數月增逾一成，回升至開幕初期水準。燒肉品牌「老乾杯」則迎來新菜單改版後首個完整營運月份，來客數年增近一成，集客成效初步顯現。

展望8月，集團持續掌握暑期及節慶聚餐商機，旗下燒肉品牌「乾杯」、「老乾杯」及「KANPAI CLASSIC」皆推出父親節套餐，搶攻家庭聚餐需求；「黑毛屋」攜手義式冰淇淋品牌推出聯名冰品，持續創造消費話題。

展店方面，「黑毛屋」高雄夢時代店已於8月開幕，迎來品牌全台第20間門店，完成南、北高雄雙據點布局。目前集團全球共66家門店，其中台灣58家、中國大陸7家、英國1家。隨節慶行銷、季節新品及新店效益陸續挹注，加上外販業務持續拓展，為後續營運增添動能。

營收 巴威颱風 餐飲

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