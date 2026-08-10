長榮航營收／7月達224億元、年增21.4% 創單月次高

長榮航空（2618）7月客運營收達140.65億元，創歷年同期新高，年增率為17.52%，貨運營收達60.34億元，年增率為32.76%，合併營收達224.54億元，年增率為21.42%，創單月合併營收歷史次高。

累計今年1月至7月客運營收達951.60億元，累計合併營收達1,507.39億元，亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

客運方面，7月適逢暑假旅遊旺季，客運市場需求持續熱絡。歐美長程航線受惠於暑期旅遊及返鄉探親需求帶動，平均載客率達8成5；短程及區域旅遊航線亦隨暑假展開而湧現客量。

東北亞航線維持穩定旅遊需求，平均載客率達9成；東南亞航線整體載客率亦接近9成，其中峇里島、清邁、峴港及吉隆坡等熱門旅遊航點訂位表現亮眼，載客率均逾9成5，表現尤為突出。整體而言，各區域航線表現亮眼，充分展現市場動能，並持續挹注客運營收成長。

長榮航空自12月1日起將開闢桃園－印度德里直飛航線，拓展南亞市場、串聯北美航網，提供每周5班的飛航服務，已開放訂位。

此外為回應市場熱絡需求，桃園－釜山(PUS)增班將延長至10月24日，每周航班數共達12班。

貨運方面，7月受歐美暑假影響，空運需求略為放緩；加上歐盟新關稅政策實施，部分跨境電商貨量受到衝擊，使歐洲進、出口動能明顯轉弱。惟AI供應鏈包括設備與伺服器等相關貨物艙位需求持續熱絡，支撐美洲及亞洲區間航班穩定載貨量，整體艙位利用率維持平穩。長榮航空將持續靈活調配客貨機艙位配置，並充分運用貨機及客機裝載彈性，爭取高效益貨源以持續拉抬營收與效益。