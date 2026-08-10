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智冠營收／7月5.52億元 較6月小幅增長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲大廠智冠（5478）7月營收5.52億元，較上月成長1%，顯示市場需求持續強勁，集團同步推展各項營運活動，維繫產品熱度及玩家活躍度；1至7月累計合併營收41.49億元，年增12%，集團各事業群營運持續發展，整體營收維持穩健成長。

搶攻暑期商機，MyCard於本月推出全新「點數環遊之旅」活動，集結每日簽到、會員任務、儲值及好友邀請等多元暑期活動，祭出抽日韓來回機票、最高5萬點MyCard會員點數、旗艦吹風機及精品登機箱等人氣好禮，活絡會員互動。

中華網龍旗下《吞食天地》系列遊戲加入全新武將「二郎神」、「關羽巴」、「龍虎系列座騎」及主題活動，進一步豐富遊戲體驗；《戀愛盒子M》、《女神Online》亦搭配浪漫夏日開放多樣限定副本、七夕節慶任務，促進玩家互動。遊戲新幹線旗下端遊《信長之野望Online》8月迎接23周年，年度玩法「東西大合戰」、全新英傑及周年紀念福袋將陸續登場；《天龍八部Online宗師版》與《完美世界2 Online》等亦帶來跨服挑戰及七夕限定活動，延續暑期營運熱度。

一帆數位旗下生活應用APP《發票大師》近期上線「超商食安快篩」功能，可依業者公告品項協助用戶快速比對消費紀錄，一鍵查找符合退費條件的發票。本月再推集發票、好友邀請及遊樂園集點等活動，祭出逾百萬紅利回饋，並推廣FIDO快速驗證，強化帳號安全與登入體驗。

藍新集團旗下「藍新金流NewebPay」持續拓展企業門市、餐飲點餐、物流及公益募款等多元商業場景，並擴充先買後付（BNPL）、LINE Pay等支付工具，同時推進Passkey無密碼身分驗證技術，兼顧交易便利與支付安全，強化一站式金流服務競爭力。線下支付方面，簡單行動支付旗下「藍新簡單收SoftPOS」加速布局知名IP主題場域、展演活動及快閃零售等業態，協助商戶快速建置收款服務，後續將持續擴大策略合作等模式，觸及更多元線下收款服務範圍。

智冠集團將持續推進數位遊戲內容、生活應用服務及金融科技場景拓展，整合旗下各事業群發展動能，強化產品服務競爭力與經營效益，帶動整體業績穩健成長。

智冠 營收 好友

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