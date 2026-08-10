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汎德永業財報／上半年 EPS 6.55元 下半年新車連發、三品牌雙位數成長
汎德永業（2247）10日公告2026年上半年營運成果。2026上半年銷售品牌推出新上市車款較少，加上部分車款受原廠生產排程影響，到港數量同步減少，汎德永業2026年上半年合併營收為新台幣206.2億元，營業利益6.4億元，稅後淨利5.3億元，年減40.5%，每股稅後盈餘（EPS）6.55元。
下半年BMW、MINI及Porsche三大品牌均將陸續推出重磅新車款，新年式車款亦將同步到港並展開交車，預期三大豪車品牌銷售皆有機會較上半年達雙位數成長，帶動營收及獲利逐季成長，下半年業績可望強勁回升，整體營運優於上半年。
汎德永業指出，BMW下半年將迎來多款重磅新車，包括全新年式BMW iX1、iX2、318i Touring、全新純電iX3及新一代7系列等重量級新車將陸續上市並展開交車，預期將成為BMW品牌下半年重要成長引擎。
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