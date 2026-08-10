劍麟營收／7月達4.32億元持穩 布局車用、AI 散熱雙引擎

劍麟（2228）7月合併營收4.32億元，年減0.54％；累計2026年1至7月合併營收28.74億元，較去年同期減少2.69％。劍麟表示，全球汽車市場仍受到終端需求成長趨緩、關稅政策及中國大陸市場價格競爭等因素影響，客戶在訂單排程及庫存管理方面維持相對審慎，惟主要Tier 1汽車安全零組件客戶訂單出貨保持一定水準，帶動7月整體營運維持穩健。

劍麟指出，觀察全球汽車產業發展，儘管整體輕型車產量成長空間有限，但車輛安全規範持續升級，加上各大車廠積極提高新車安全配備規格，使汽車安全零組件市場的成長動能逐步由「整車銷量」轉向「單車搭載價值」提升，包括側邊氣囊、中央氣囊、安全帶系統等被動安全產品搭載數量增加，以及智慧安全帶、自適應氣囊等新一代安全系統持續發展，皆使單一車款所需安全零組件種類與使用量增加，有助降低全球車市產量波動對汽車安全零組件供應鏈的影響。

劍麟長期深耕汽車安全零組件領域，產品涵蓋膝式、側邊安全氣囊與氣簾系統充氣器殼體、預縮式安全帶精密導管等關鍵零組件，並透過台灣、大陸及波蘭三地生產基地，依據客戶新車專案、訂單需求及交期進行彈性產能配置，持續深化與國際Tier 1客戶合作，並掌握新車型與新一代安全系統帶來的專案機會。