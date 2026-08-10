東科法說會／最壞情況已過 第3季起營運回溫

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）10日召開法說會，受到零組件漲價、缺料等因素影響，上半年每股純益僅1.92元，較去年同期的5.52元大幅衰退；執行董事張東益指出，最壞情況已過，本季起營運將開始回溫。

東科日前已公布財報，第2季每股純益僅0.38元，較今年首季每股純益1.54元、去年同期3.02元雙雙衰退。對此，張東益表示，今年獲利不佳主要是有遷廠費用需認列，加上包括記憶體、PCB等零組件大幅上漲且缺料，致使成本大幅提升，影響獲利表現。

展望未來，張東益強調，公司目前已積極在鞏固料源，加上第3季是傳統旺季，預料營運表現將開始回溫，最壞情況已過去，而第4季估計會比往年同期好，估計下半年將優於上半年，全年營運雖然無法比去年好，但會努力追趕。

據悉，東科聲霸（Soundbar）產品的前三大客戶分別是三星（Samsung）、LG、SONY，近年來也新增歐美客戶；其中，三星為全球最大電視龍頭，在Soundbar市場也獨占鰲頭。

值得注意的是，東科近期也開始為客戶代工AI智慧音箱，加上新產品派對音響貢獻挹注，目前營收產品結構已日趨健康，同時也已成功開拓好幾個新客戶。

此外，因應原物料與零組件成本上升，東科目前已與客戶展開價格調漲協商。張東益表示，正與客戶積極洽商中，將會在新產品、新訂單適時反映成本，調整代工價格。