竑騰財報／第2季獲利年增逾八成 上半年 EPS 13.85元 賺逾一個股本

半導體設備廠竑騰（7751）10日公布財報，第2季稅後純益1.84億元、年增85%，EPS 6.85元，累計上半年稅後純益3.72億元，EPS達13.85元，賺逾一個股本，獲利改寫歷年同期新高。

竑騰第2季營收7.31億元，季增18.2%、年增63.5%，續創單季新高；毛利率48.6%，季減7.1個百分點、年減2個百分點；營益率31.8%，季減4.3個百分點、年減0.6個百分點。儘管營收持續擴張，但受到毛利率及營益率回落影響，單季稅後純益較首季略減，EPS也低於首季的7元。

累計上半年，竑騰營收13.5億元、年增67.7%，創歷年同期新高；毛利率51.9%，年減2.2個百分點；營益率33.8%，年增1個百分點。歸屬母公司稅後純益3.72億元，EPS 13.85元，營收與獲利均維持高速成長。

展望後市，隨AI晶片功耗與封裝尺寸持續提高，熱介面材料貼合、壓合、精準點膠、AOI檢測及整線自動化設備需求同步升溫。竑騰聚焦點膠植片壓合、散熱製程及AOI視覺檢測設備，並配合封測客戶擴充先進封裝產能；隨新增產能逐步開出，加上客戶整線採購及AI ASIC需求增加，設備交付與驗收可望延續後續營運動能。