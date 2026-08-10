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台達電、光寶科7月營收年月雙增 持續創高

中央社／ 台北10日電

受惠AI帶動，電源雙雄台達電光寶科今天公布7月營收皆呈現「年月雙增」，分別續創歷史新高和近8年新高。

台達電7月營收新台幣670.73億元，較去年同期成長47.7%，也比6月再增加2.2%，續創歷史新高。累積台達電前7月營收4096.82億元，年成長42.1%。

台達電董事長鄭平日前在法說會中表示，AI動能續強，雖然市場變數很多，但台達電對於料況、產能等有把握，看下半年成長沒有太大問題，一定會比上半年成長。

光寶科今天也公告7月營收190.05億元，年增37.61%，月增1.9%，創下2018年9月以來的單月營收新高。累積光寶科今年前7月營收1151.17億元，年增26.99%。

光寶科今天表示，7月營收成長，主因AI與雲端運算高階伺服器電源、高效備援電池系統（BBU）等電能管理系統及光電半導體需求持續強勁帶動，其中7月光寶科雲端及物聯網部門營收年增近8成。

光寶科總經理邱森彬日前在法說會中表示，隨新一代AI電能管理系統升級，電源及儲能整合式電源機櫃量產，可望進一步推升公司營運，對於下半年營運看法非常樂觀。

台達電 營收 光寶科

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